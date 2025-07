Marko Marin je prelomna tačka Zvezdine istorije: Bio najveća senzacija, danas je mamac za zvijezde

Tehnički direktor Crvene zvezde Marko Marin bio je primjer Aleksandru Dragoviću, Miloš Veljković je zbog njega došao u Srbiju, a sa Markom Arnautovićem bio je saigrač. Najveće transfere Zvezda završava preko njegovog imena.

Crvena zvezda i Marko Arnautović - desiće se! Dok je generalni direktor Zvezdan Terzić javnosti objašnjavao da se čekaju još samo zadnji vezni i desno krilo, Crvena zvezda je završavala najveći transfer u ljetnom prelaznom roku. Posao koji je već obavljen mogao bi da baci sjenku čak i na eventualni dolazak Dušana Tadića, jer će dvogodišnji ugovor težak pet miliona evra sa Zvezdom potpisati Marko Arnautović, finalista Lige šampiona od prije samo nekoliko mjeseci.

Sve je gotovo, Arnautović će ispuniti svoj dečački san i postati igrač Crvene zvezde, a tako će se i nastaviti trend da crveno-bijeli dovode Srbe iz dijaspore. Prije samo nekoliko nedjelja stigao je Miloš Veljković, nedavno je želju svog dede ispunio Aleksandar Dragović, a zapravo je talas započet kada je Zvezda uspela da ubijedi Marka Marina da bude prva zvijezda tima, u samom finišu karijere.

Pored toga što je pokrenuo trend dolazaka u Crvenu zvezdu, Marko Marin izuzetno je bitan i kada se pregovara sa fudbalerima koji su slijedili njegove korake. Na spisku onih koji su razmišljali o Marinovom postupku kada su dobili Zvezdinu ponudu sigurno su Dragović, Veljković, Arnautović...

Kako je Marko Marin stigao u Crvenu zvezdu?

Kada su Vladan Milojević i njegova četa izborili plasman u grupnu fazu Lige šampiona tokom ljeta 2018. godine, uprava kluba svim silama se "bacila" na Marka Marina koji je označen kao primarna meta. Trebalo je da nekadašnji reprezentativac Njemačke srpskog porijekla bude predvodnik tima protiv najboljih evropskih ekipa.

Crvena zvezda je platila Olimpijakosu 700.000 evra posljednjeg dana avgusta, a Marin je u narednih godinu i po dana nosio crveno-bijeli dres. Postao je i kapiten ekipe prije odlaska u Saudijsku Arabiju, a navijači su zapamtili gol Pari Sen Žermenu, dvije asistencije za pobjedu nad Liverpulom, dvije asistencije za pobjedu nad Olimpijakosom, asistenciju protiv Partizana...

Kada je stigao u srpski fudbal, navijači su pokušali da se prisjete kada je posljednji put tako veliko ime igralo na superligaškim terenima. Ako ne računamo one koji su iz elitnog ranga domaćeg fudbala krenuli ka velikim karijerama, Marin je u samom vrhu - nema mnogo onih koji su igrali na tako visokom nivou, a zatim stigli u Srbiju. Marin je u Srbiju stigao sa bogatim iskustvo u Njemačkoj, Engleskoj, Španiji i Italiji, uz trofeje Lige Evrope sa Seviljom i Čelsijem. Dres reprezentacije Njemačke obukao je 16 puta, između ostalog i na Mundijalu 2010. godine, kada je važio za jednog od najtalentovanijih njemačkih fudbalera.

Nakon što je posljednje godine karijere proveo u Saudijskoj Arabiji i Mađarskoj, Marko Marin se vratio u Crvenu zvezdu i preuzeo veoma važnu funkciju. Na početku je bio šef skauting službe, a trenutno je tehnički direktor kluba i tijesno sarađuje sa sportskim direktorom Mitrom Mrkelom. Kao jedan od najbližih saradnika Zvezdana Terzića zadužen je i za aktivnosti kluba na tržištu, odnosno pronalazak pojačanja za crveno-bijele.

Čini se da je to polje u kojem se veoma dobro snašao, jer je Zvezda napravila nekoliko konkretnih poteza sa njegovim ličnim pečatom. Iako je svima jasno da se u Zvezdi za transfere pitaju i generalni direktor Zvezdan Terzić i trener Vladan Milojević - a prije njega Barak Bahar i Dejan Stanković - uticaj Marka Marina ne smije da se zapostavi. Prije svega, zbog kontakata sa dijasporom, u kojoj je i dalje prepoznatljiv kao jedan od najuspješnijih "srpskih sinova".

Prije samo nekoliko dana, reprezentativac Srbije Miloš Veljković istakao je da njegova porodica navija za Crvenu zvezdu, ali da je i Marko Marin imao velikog uticaja na njegov dolazak u klub.

"Moja porodica i ja već dugo smo navijači Zvezde, to je jedna stvar. Marko Marin je igrao u Bremenu, dugo ga znam, u kontaktu smo. On je bio faktor. To je to - trenutno je sve super u Zvezdi, svi su super i prihvatili su me kao da sam već dugo ovdje", rekao je Veljković.

Tačno je da se Marko Marin i Miloš Veljković zbog razlike u godinama nisu sreli u Bundesligi, ali je zato tehnički direktor Crvene zvezde igrao fudbal sa Markom Arnautovićem. Bilo je to u sezonama 2010/11 i 2011/12, kada su odigrali 46 mečeva u timu Verdera - Marin je asistirao za jedan gol Arnautovića, a austrijski reprezentativac dodao je dva puta njemačkom reprezentativcu za gol. Između ostalog, dva Marka su tada bili uzdanice njemačkog tima i u Ligi šampiona.

Marin i Arnautović su prijatelji već više od deset godina, pa je osim toga što je imao ispred sebe primjere Marina, Dragovića i Veljkovića doskorašnji fudbaler Intera mogao i iz prve runde da sazna kako funkcioniše Zvezda. Ogromne zasluge za dolazak Marka Arnautovića treba pripisati njegovom nekadašnjem saigraču, a sada tehničkom direktoru Marku Marinu.

Zna se da je kod Aleksandra Dragovića presudila želja da obuče crveno-bijeli dres i tako ispuni želju svojoj porodici, prije svega dedi. I taj dolazak treba gledati kroz Marinovo prisustvo u klubu - bez obzira što ranije nisu bili saigrači. Marin je imao reputaciju u Bundesligi, gdje je Dragović svojevremeno igrao, a njih dvojica su bili rivali u Ligi Evrope, kao fudbaleri Verdera i Austrije iz Beča.

Prije samo nekoliko nedjelja, kada je ugovor sa Crvenom zvezdom potpisao brazilski štoper Rodrigao, u Beogradu se kao posrednik u transferu našao i nekadašnji fudbaler Naldo. Legendarni defanzivac Verdera iz Bremena u zlatnom dobu tog njemačkog kluba bio je saigrač Marka Marina, a zajedno su nastupili i u finalu Kupa Njemačke.

Naldo se nakon završetka karijere posvetio menadžerskom poslu, pa nije neobično što je Marko Marin odlučio da sa njim sarađuje. Upravo su kontakti u najjačim evropskim ligama ono što je potrebno Crvenoj zvezdi - i kada prodaje i kada kupuje fudbalere. Primjera radi, prethodnog ljeta su čelnici Zvezde pobijedili konkurenciju kada je na pozajmicu dolazio Silas, jedan od najbžih igrača u Bundesligi.

Možda će neko reći da je brzonogi krilni fudbaler promašaj, ali će ostati zabilježeni njegovi golovi protiv Barselone, Štutgarta i Partizana. Ublažio je poraz od Španaca (5:2), učestvovao je u velikoj evropskoj pobjedi protiv Nijemaca (5:1) i pomogao Zvezdi da razbije Partizan (4:0) u Humskoj. Nije otkupljen, pa samim tim nije previše koštao srpski tim, a stigao je u Beograd baš zato što ga je privukao neko čije je ime zvučno u Nemačkoj.

Možda djeluje pretjerano reći, ali nemački klubovi i danas znaju ko je Marko Marin, odnosno čime se on bavi. Kao jedan od najtalentovanijih igrača u zemlji svojevremeno je bio inspiracija cijeloj novoj generaciji fudbalera i sa te strane je prava šteta što nije napravio karijeru kakva mu se predviđala prije odlaska u Englesku.

"Jedan drugar i ja smo u to vrijeme navijali za Verder iz Bremena. Nemam ideju zašto, jer nisam imao nikakvu vezu sa Bremenom, kao ni moja porodica. Mislim da smo u stvari bili navijači tadašnjih igrača. Moj drug je bio lud za Mesutom Ozilom, a ja sam bio lud za Markom Marinom", rekao je Florijan Virc svojevremeno i dodao:

"Nizak, dribler brz kao munja koji nadigrava veće od sebe. Kada sam bio dijete mislio sam da je fenomen".

Jedan od najtalentovanijih evropskih igrača nedavno je pojačao Liverpul, a zna se da bi ga Marin doveo u Zvezdu, samo da ima 100 miliona viška.

"Ili Florijan Virc ili Džamal ​​Musijala, mada ne znam da li bi 100.000.000 evra bilo dovoljno. Ali ja bih ga odmah dobio. Lijepo je što su u Bundesligi i nadam se da će ostati. Lijepo je čuti Vircove riječi i još ljepše videjti kakvu je karijeru napravio. Koliko je talentovan govori i način na koji se vratio nakon povrede. Još uvijek napreduje", rekao je Nijemcima Marko Marin, tehnički direktor Crvene zvezde.

