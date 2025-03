"Nikada nisam razmišljao da igram za Srbiju": Aleksandar Dragović otpisao Piksijev tim u Beču

Bivši fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Dragović nikada nije pomislio da igra za Srbiju, zemlju svojih predaka.

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće baraž za ostanak u A diviziji Lige nacija protiv Austrije, a pred taj meč nema boljeg sagovornika od Aleksandra Dragovića. Nekadašnji kapiten Crvene zvezde i dugogodišnji reprezentativac austrijskog nacionalnog tima otkrio je medijima u svojoj zemlji svoj razmišljanja pred dva veoma važna susreta.

Porijeklom Srbin, ali rođeni Bečlija, Dragović je tokom prethodnih deceniju i po bio jedan od najboljih fudbalera Austrije. Dok smo ga gledali u dresu nacionalnog tima druge zemlje, bilo je mnogo navijača u Srbiji kojima je bilo žao što nije na spisku naših selektora. Ipak, tako nešto nikada nije bilo opcija - Dragović nije ni pomislio da igra za zemlju svojih predaka!

"Nikada nisam razmišljao da igram za Srbiju. Odrastao sam u Beču, ovdje imam prijatelje, život... Mnogo toga mi je omogućeno u Austriji. Preko ljeta uvijek provedem nekoliko dana odmora u Srbiji. Za mene su veoma važne tri godine provedene u Crvenoj zvezdi i tri duple krune. Zvezda je moj drugi omiljeni tim, poslije Austrije iz Beča, i najveći fudbalski klub na Balkanu", rekao je Dragović, koji je tokom prethodnih sezona bio i kapiten beogradskog kluba.

Bivši fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Dragović

Austrijski novinari upitali su Aleksandra Dragovića za njegova očekivanja pred meč dvije reprezentacije sa kojima je doživotno povezan. On nije imao nikakvu dilemu o ulozi favorita pred mečeve u Beču i Beogradu. "Za mene je Austrija izraziti favorit u prvom meču protiv Srbije. Rangnikov tim je u Beču, u posljednje vreme, dominirao u duelu sa svakim rivalom. Samo je Slovenija u novembru ostala neporažena", rekao je na početku razgovora za "Hojte" nekadašnji reprezentativac Austrije i jedan od fudbalera sa najviše nastupa u dresu sa državnim grbom.

Po riječima nekadašnjeg defanzivca Crvene zvezde, Austrija će biti favorit zbog svih problema koje ovih dana ima selektor Srbije Dragan Stojković Piksi. Na spisku nema Aleksandra Mitrovića i Sergeja Milinković-Savića, a najviše promjena očekuje se u odbrani gdje su "orlovi" izmučeni suspenzijama i povredama.

"Srbija prolazi kroz potpunu transformaciju. Selektor Dragan Stojković osloniće se na mlade igrače. Nema rekordera Aleksandra Mitrovića, ni Milinković-Savić već neko vrijeme nije opcija... To što je kompletna odbrana Srbije suspendovana još jedan je plus za Austriju. Neće moći da igraju Aleksa Terzić, Strahinja Pavlović i trenutno najbolji srpski centralni defanzivac Nikola Milenković iz Notingem Foresta", rekao je Dragović i dodao: "To su ozbiljni izostanci, jer Austrija ima širi kadar. Da, Rangnik neće imati na raspolaganju tri veoma važna igrača, Zabicera, Dansa i Šlagera, međutim on ima sa kim da ih zamijeni".

Dragović je rođen u Beču i ponikao je u mlađim kategorijama Austrije, gdje je proveo čak 12 godina prije nego što je prekomandovan u rezervni tim. Nakon jedne sezone izborio se za mjesto u prvom timu, a poslije dvije godine napravio je transfer u Bazel. Igrao je još za Dinamo iz Kijeva i Bajer iz Leverkuzena, bio na pozajmici u Lesteru, a zatim obukao dres Crvene zvezde što je bila velika želja njega, ali i dede koji ga je u dječačkim danima vodio na stadion.

Nakon tri sezone u crveno-bijelom dresu Aleksandar Dragović je napustio srpski fudbal i vratio se tamo gdje je sve počelo. Obukao je dres Austrije iz Beča, sa namjerom da u tom klubu završi karijeru i zatim preuzme neku od uloga u upravljačkoj strukturi kluba. Za mlađe kategorije reprezentacije Austrije odigrao je 17 mečeva, a za seniorsku selekciju čak 100 utakmica.

Bivši fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Dragović

