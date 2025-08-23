Bajraktarević blistao: Dva gola za pobjedu PSV-a protiv Groningena

Bajraktarević je briljirao nakon ulaska s klupe, postigao dva gola i donio sigurnu pobjedu PSV-u.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Esmir Bajraktarević večeras je bio junak PSV-a u duelu protiv Groningena, gdje je za kratko vrijeme postigao dva pogotka i donio trijumf svom timu.

Nakon prvih 45 minuta rezultat je bio 1:1. Til je doveo PSV u vodstvo u 32. minutu da bi Vilumson izjednačio sedam minuta kasnije.

Bh. fudbaler u igru je ušao na startu drugog poluvremena i već u prvim minutama nakon ulaska matirao golmana gostiju za 2:1.

Goal Goal Goal!!!



Esmir Bajraktarević scores his first goal of the season ⚽️!



Will Sergej Barbarez rethink his decision ?



Nedugo zatim, Van Bomel povećava prednost domaćina na 3:1, da bi Bajraktarević u 66. minuti ponovo bio na pravom mjestu i sjajnim volej udarcem pogodio mrežu za 4:1.

Goal Goal Goal!!!!



Esmir Bajraktarević scores a brace against Groningen ⚽️!

Gosti su uspjeli smanjiti rezultat na 4:2, ali to nije bilo dovoljno da ugroze trijumf ekipe iz Ajndhovena. Na kraju, PSV je slavio rezultatom 4:2, a Bajraktarević je apsolutno bio prvo ime utakmice.