Reprezentacija Srbije prvi put u plavim dresovima

Autor Dragan Šutvić
Pogledajte kako izgleda nova osnovna oprema srpskog nacionalnog tima.

Fudbaleri Srbije u plavim dresovima Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Reprezentacija Srbije poslije nekoliko decenija je promijenila osnovnu boju dresa. Kao u vrijeeme SFR Jugoslavije, SR Jugoslavije i državne zajednice Srbije i Crne Gore, primarna boja naše reprezentacije je plava, a rezervna je bijela. I tako će biti od večerašnjeg meča Srbija - Engleska u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Poslednji put plavi dres je bio osnovni našem timu još davne 2006. godine na Svjetskom prvenstvu u Nemačkoj, poslije čega je počela nova era srpskog tima, sa novim izgledom - u crvenoj opremi.

Decenijama je crvena bila boja koja je podrazumijevana za srpsku reprezentaciju, nosila je na velikim takmičenjima od Mundijala u Južnoj Africi 2010. do Evropskog prvenstva u Njemačkoj prošle godine. Od ovog ljeta i uspostavljanja saradnje sa novim partnerom "Kapeli sportom", nacionalni tim Srbije ponovo nosi plavo, kao nekad.

Pogledajte kako izgleda reprezentacija u plavom:

