Arsenalovo čudo od djeteta neće igrati na "Marakani"

Arsenalovo čudo od djeteta neće igrati na "Marakani"

0

Majls Luis Skeli je igrao protiv Andore, sada će na lijevom beku Engleska tražiti druge opcije.

Majls Luis Skeli propušta meč sa Srbijom Izvor: Manjit Narotra/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Engleska ima konačnih 23 fudbalera za meč sa Srbijom, pošto je sa spiska otpao defazivac Arsenala Majls Luis Skeli. Mladi 18-godišnji bek Arsenala igrao je 90 minuta protiv Andore kada je Engleska pobijedila 2:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Uplašili su se navijači da je u pitanju povreda, ali zapravo razlog je to što na meču sa Srbijom selektor Tomas Tuhel može da računa na 23 fudbalera. Protiv Andore je van protokola bio Džarel Kvansah.

Majls Luis Skeli se probio u prvi tim Arsenala prošle godine, a od 2025. je reprezentativac Engleske i meč sa Andorom mu je četvrti u nacionalnom timu. Dao je gol protiv Albanije u ovim kvalifikacijama.

Za Englesku će protiv Srbije u konkurenciji biti: Džordan Pikford, Din Henderson, Džejms Traford, Ris Džejms, Ezri Konsa, Mark Gei, Den Burn, Đed Spens, Tino Livramento, Džarel Kvansah, Deklan Rajs, Džordan Henderson, Morgan Rodžers, Morgan Gibs-Vajt, Ruben Loftus-Čik, Eliot Anderson, Entoni Gordon, Hari Kejn, Markus rašford, Oli Votkins, Džared Bouven, Noni Madueke i Ebereči Eze. 

