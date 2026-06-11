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Ako ovo ne "izliječi" fudbal, nema pomoći: Sedam novih pravila na Svjetskom prvenstvu

Ako ovo ne "izliječi" fudbal, nema pomoći: Sedam novih pravila na Svjetskom prvenstvu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Svetsko prvenstvo u fudbalu donosi sedam novih pravila, uključujući vremenska ograničenja za izvođenje auta i izmene, kako bi se poboljšala i ubrzala igra. Da li ovo može da izleči fudbal u kome sve više vidimo odugovlačenje i krađu vremena?

Sedam novih pravila na Svjetskom prvenstvu Izvor: Richard Pelham / Getty images / Profimedia

Danas počinje Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se održava u SAD, Meksiku i Kanadi, a već znamo da će to biti najveći turnir do sada - sa čak 48 zemalja učesnika. Biće ovo i Mundijal koji će najduže trajati - od 11. juna do 17. jula - i na njemu ćemo vidjeti čak 104 utakmice i na njima više od 1.200 fudbalera.

Zbog svega ovoga, imaćemo jednu nokaut rundu više. Iz 12 grupa prolaze po dvije najbolje reprezentacije, kao i još osam najboljih trećeplasiranih - koji će se potom ukrstiti na poludirigovanom žrijebu. A to je tek početak zabave.

Uvedeno je i sedam novih pravila fudbalske igre koja su tu da omoguće pošteniji i zanimljiviji fudbal. Bar tako tvrde.

Vremenski ograničena izvođenja auta

Izvor: Marty Jean-Louis / imago sportfotodienst / Profimedia

Da li je počelo da vas nervira koliko dugo se čeka da fudbaleri izvedu aut? Zbog toga su sudije dobile pravo da intervenišu ako igrač namjerno odugovlači sa izvođenjem auta, posjed lopte može odmah biti oduzet i dodijeljen protivničkoj ekipi. U pitanju je pravilo pet sekundi.

Vremenski ograničeno izvođenje gol-auta

Ista situacija kao i kod običnog auta sa strane, tako ni golmani (ili igrači) neće smjeti da odugovlače sa gol-autom. U cilju suzbijanja namernog odugovlačenja, prekomjerno kašnjenje pri izvođenju gol-auta sada može dovesti do toga da sudija dosudi korner za protivnički tim. Ovo je slično postojećem pravilu koje reguliše koliko dugo golman smije da drži loptu prije nego što je vrati u igru, a kao i kod prvog - u pitanju je pravilo pet sekundi.

Vremenski ograničene izmjene

Pokušao je IFAB da "ubrza" fudbal tako što je tjerao zamijenjene igrače da izađu s terena tamo gdje je najbliže granica igrališta, ali nije pomoglo. Zato će na Svjetskom prvenstvu igrač koji izlazi iz igre imati tačno 10 sekundi da napusti teren na najbližoj tački uz aut-liniju. Ukoliko to ne učini, igrač koji treba da ga zamijeni neće smjeti da uđe u igru najmanje jedan minut, zbog čega će njegova ekipa privremeno igrati sa desetoricom. Takva situacija već se dogodila na meču Islanda i Japana, kada je Japan postigao gol protiv Islanda dok je protivnik privremeno imao igrača manje zbog ovog pravila.

Novi protokol za medicinsku pomoć

Svaki igrač kojem na terenu pomoć ukažu fizioterapeut ili član medicinskog tima moraće da ostane van igre punih 60 sekundi nakon nastavka meča. Izuzeci će važiti za golmane, teške povrede i situacije u kojima je igrač koji je napravio prekršaj kažnjen žutim ili crvenim kartonom.

Pokrivanje usta tokom razgovora

Izvor: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

U nastojanju da se smanje prigovori sudijama i nesportsko ponašanje, svaki igrač koji tokom žučne rasprave sa protivnikom rukom prekriva usta može biti kažnjen direktnim crvenim kartonom. Ovo pravilo je praktično nastalo zbog poteza fudbalera Benfike Prestijanija koji je vrijeđao Vinisijusa i tom prilikom pokrio usta, tako da nisu mogle da se vide rasističke uvrede koje je upotrebio.

VAR intervencija kod kornera

Navikli smo da VAR soba interveniše u samo četiri slučaja, a sada se proširuju ovlašćenja. VAR sada može da interveniše ukoliko se jasno utvrdi da je korner pogrešno dosuđen. Međutim, provjera mora biti sprovedena brzo i završena pre nastavka igre. Ovo pravilo se ne odnosi na pogrešno dosuđene gol-aute.

VAR intervencija za drugi žuti

Sudija pokazuje žuti karton na meču SAD - Nemačka.
Izvor: Shaina Benhiyoun/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Igrač koji bude isključen zbog drugog žutog kartona imaće pravo da traži VAR provjeru druge opomene. S druge strane, VAR neće samoinicijativno pokretati provjeru kako bi utvrdio da li je neki igrač trebalo da dobije drugi žuti karton koji nije dosuđen, to jest neće se u tom slučaju miješati glavnom sudiji u izbor. Znamo da su neki arbitri zato birali da pokažu direktan crveni karton, pa da to potom provjeri VAR soba.

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00:49
Bosna i Hercegovina izgovor imena fudbalera za Svetsko prvenstvo 2026
Izvor: FIFA
Izvor: FIFA

(MONDO)

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Mundijal 2026

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