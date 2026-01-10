logo
Partizanovi klinci ispustili dva gola prednosti: Remi na prvoj pripremnoj utakmici i jedna loša vijest

Partizanovi klinci ispustili dva gola prednosti: Remi na prvoj pripremnoj utakmici i jedna loša vijest

Autor Haris Krhalić
0

Partizan je odigraao prvi kontrolni meč na pripremama u Turskoj protiv ekipe Đera i duel je završen bez pobjednika - 2:2.

Partizan Đer pripremna utakmica Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je odigrao prvi meč na pripremama u Turskoj i završio ga je remijem - 2:2. Crno-bijeli "vrtić" ispustio je dva gola prednosti i na kraju nije bilo pobjednika.

Partizan je poveo već u 9. minutu kada je talentovani Matija Ninić zatresao mrežu. Već u 18. minutu prednost je duplirana pošto je Dimitrije Janković pogodio. Nije se ta prednost dugo zadržala na snazi jer je bivši igrač Zvezde Željko Gavrić u 27. minutu poslije odbitka uspio da pogodi za 2:1 i sa tim rezultatom otišlo se na pauzu.

U drugom dijelu počela je da pada znatno jača kiša što je napravilo dodatne probleme objema ekipama. Trener Nenad Stojaković je "miješao karte", dao je šansu velikom broju mladih igrača, a u 80. minutu je Enžije izjednačio i postavio konačan rezultat. Ono što mnogo više brine je povreda Nemanje Trifunovića koji se uhvatio za zadnju ložu i čekaju se informacije o stepenu povrede.

FK Partizan

