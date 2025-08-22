logo
Bivši saigrač Nikole Jokića više nije pod istragom: Stigle nove vijesti iz NBA o jednom od najboljih šutera lige

Autor Dragan Šutvić
0

Malik Bizli više nije pod istragom zbog kockanja.

Malik Bizli više nije pod istragom zbog kockanja Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Malik Bizli bio je u centru skandala kad je obelodanjeno da je protiv njega pokrenuta istraga zbog klađenja. Međutim, sada je sve riješeno, bivši saigrač Nikole Jokića ponovo će moći da se bavi košarkom i bude dio NBA tržišta.

U junu je javni tužilac pokrenuo istragu zbog sumnje o klađenju na mečeve i još neke vrste klađenja. Tada je brzo reagovala NBA liga, a karijera NBA igrača stopirana je iako se pričalo da su mnogi klubovi zainteresovani za njegove usluge. Međutim, sada je sve riješeno, Bizli više nije pod istragom i moći će da nastavi karijeru u 29. godini.

"Malik Bizli više nije meta federalne istrage o kockanju koju vodi Istočni okrug Njujorka, saopštio je njegov advokat Stiv Hanej i Majk Šakter za ESPN. Ovo potencijalno otvara mogućnost da jedan od najboljih šutera ponovo zaigra u NBA", saopštio je insajder najjače lige na svetu Šems Čaranija.

Igrač Detroita je imao vrlo dobru sezonu iza sebe, pošto je prosječno bilježio 16,3 poena po susretu. Zahvaljujući dobroj statistici za dlaku mu je izmakla i titula "šesti igrač godine", umjesto njega Pejton Pričard je uspio da je osvoji. Slična sezona mogla bi mnogo toga da mu donese u budućnosti, ali postoji strah da bi kontroverzno ponašanje momka iz Atlante moglo da utiče na njegovu karijeru.

Recimo, prije pet godina Bizli je morao da odsluži 120 dana zatvora zbog pretnji teškim nasiljem. Zbog toga je propustio i 12 utakmica NBA lige, u periodu dok je nosio dres Minesote.

Osim Denvera i Minesote, Bizli je igrao i za Jutu i Lejkerse, potom Milvoki i Detroit u kojem je imao zapaženu sezonu.

Tagovi

Malik Bizli košarka NBA liga

