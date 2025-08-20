Tandem Jokić - Dončić u reprezentaciji Srbije? Paralelni univerzum i još četiri imena koja bi sve promijenila

Košarkaška mapa je mogla izgledati potpuno drugačije, da su ovi NBA asovi odlučili da igraju za zemlje odakle vuku porijeklo.

"Luka Dončić jedan je od nas" skandirali su navijači Srbije na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj koje je odigrano prošle godine. Nema ljubitelja košarke koji nije zamišljao tandem Jokić-Dončić u dresu "orlova", ali makar postoji šansa da se to ostvari na klupskom planu. Nije Dončić jedini među NBA zvijezdama koji ima dvojno državljanstvo, tu je i nekoliko zvučnih imena koji bi u potpunosti promijenili košarkašku mapu da su donijeli drugačiju odluku.

Slovenac u jedan od igrača koji su dali "krv i znoj" za svoju reprezentaciju, igrao je umoran, povrijeđen, preko svojih granica, a takav bi se lako uklopio među "orlove". Nekadašnji selektor Srbije Aleksandar Đorđević je pokušao da ga nagovori, ali bezuspješno.

"Nismo uspjeli da ga nagovorimo. Pokušao sam, ali je majčina strana presudila. Mirjam je Slovenka, Saša je Srbin. Dijete je odraslo u Sloveniji i mi ništa nismo mogli da uradimo." Osim Dončića, tu su i još četiri NBA zvijezde koje su imale šansu da biraju koga će predstavljati na međunarodnim takmičenjima.

Luka Dončić

Luka Dončić ponosno ističe svoje srpske korijene po ocu Saši koji je veliki navijač Crvene zvezde. Ipak, odrastao je u Sloveniji odakle je njegova majka Mirjam Poterbin i odlučio je da nastupa za tu zemlju za čiju je seniorsku selekciju debitovao u septembru 2016. godine.

"Nikada! Nikada, niko nije zvao, kontaktirao... Sada vjerujem da bi svi voljeli da igra za sve reprezentacije, to je normalno. Slična priča bila je i sa Goranom Dragićem, ali nas nikada niko nije zvao", rekao je Saša Dončić jednom prilikom, tako da je Srbija zakasnila i propustila šansu mnogo prije nego što ga je kontaktirala.

Paolo Bankero

Bakero u dresu SAD-a

Otac mu je italijanski državljanin, dok mu je majka Amerikanka. Prije nekoliko godina je as Orlanda najavio da će igrati za "azure", ali se ubrzo predomislio i odlučio da ipak nastupa pred zastavom SAD-a.

"Planiram da igram za reprezentaciju Italije, ali nisam siguran kada. Još nisam bio u Italiji, ali luda je količina ljubavi koju dobijam odatle. Ludo. Jedva čekam da odem u Italiju", rekao je Bankero 2022. godine, pa se već za Mundobasket naredne godine predomislio.

Džoel Embid

Džoel Embid

Centar Filadelfije je izazvao mnogo polemike u košarkaškoj javnosti proteklih par godina. Razmatrao je da igra za Francusku, dao riječ "trikolorima", a potom se predomislio. Želio je da bude dio drim-tima i uspio je da zajedno sa Amerikacima osvoji peto uzastopno zlato na Olimpijskim igrama, a da nije imao pretjerano zasluge za taj podvig. Njegovo porijeklo je kamerunsko i navodno je želio da nastupa za tu selekciju, da se sve poklopilo.

"Bilo je teško. Kamerun, koji volim, SAD, gdje sam već 14 godina, a zatim Francuska, gdje imam dosta članova porodice. Osjećao sam da me požuruju da donesem odluku. Želio sam više vremena za to. Nije pomoglo što je Francuska postavila ultimatum kada bi trebalo da donesem odluku", rekao je Embid i dodatno pojasnio svoju odluku:

"Iz SAD su mi rekli da uzmem koliko god vremena je potrebno. Stvar koja je uvijek bila poznata jeste da je Kamerun prvi izbor. Da se kvalifikovao, igrao bih za svoju domovinu. Imao sam priliku da razgovaram sa francuskim predsjednikom o tome šta se dešava, rekao sam mu da me muči odnos Francuske i Kameruna, ali i drugih afričkih zemalja."

Janis Adetokunbo

Adetokumbo u dresu Grčke

Janis Adetokunbo je sa trojicom braće ponos Grčke, iako zaista ima nigerijsko porijeklo. Rođen je i odrastao u Grčkoj, ali su njegovi roditelji nigerijski imigranti.

"Niko me ne zove Nigerian Freak, svi me zovu Greek Freak. Vrijeme je da ljudi shvate da sam ja oba. Ne možete da birate kako će ljudi da vas zovu. Ali mogu da im kažem da sam rođen i odrastao u Grčkoj, da razumijem grčku kulturu, govorim grčki jezik, znam istoriju, ali na kraju dana sve to znam i o Nigeriji", ponosno je istakao Janis.

Kajri Irving

Irving i Dončić

Rođen je Melburnu, u Australiji, ali je odrastao u Sjedinjenim Američkim Državama. U jednom momentu se spekulisalo da bi mogao da predstavlja selekciju Australije, ali to se za sada nije dogodilo.

"Iskreno, ako u nekom trenutku svoje karijere mogu da zaigram za Australiju, to bi bilo sjajno", rekao je igrač Dalas Maveriksa početkom 2025. godine.