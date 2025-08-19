Oni su najplaćeniji košarkaši na Eurobasketu: Nikola Jokić neprikosnoven, Jusuf Nurkić na listi

Nikola Jokić ima najveći ugovor među NBA asovima, Bogdanović na 11. poziciji.

Srbija ima pet NBA igrača na širem spisku za Eurobasket 2025. Tu su Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Tristan Vukčević, Nikola Jović i Nikola Topić, a ko su najplaćeniji košarkaši na predstojećoj evropskoj smotri?

Osim "orlova", Francuzi i Nijemci u svojim timovima imaju velike zvijezde, a "Eurohoops" otkriva primanja najplaćenijih u sezoni 2025/26.

Prednjači trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić sa 55,2 miliona dolara, prati ga Grk Janis Adetokumbo sa 54,1 milion dolara. Na trećem mjestu je možda i iznenađenje, pošto Finac Lauri Markanen ima ugovor vrijedan 46,4 miliona dolara sa Juta Džezom.

Slijedi Slovenac Luka Dončić sa 46 miliona dolara, a Nijemac Franc Vagner kompletira prvih pet sa 38,7 miliona dolara. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović je na 11. poziciji sa 16 miliona, zanimljivo je da Denis Šruder zarađuje manje od njega - 14,1 miliona dolara.

Crnogorac Nikola Vučević ima ugovor sa Bulsima od 21,5 miliona, dok centar BiH Jusuf Nurkić zarađuje 19,4. Jedini NBA igrač koji će zaraditi više od Jokića sljedeće sezone je Stefen Kari, koji će dobiti 59,6 miliona dolara.

