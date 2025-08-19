Rakija pomogla Denveru i Nikoli Jokiću da osvoji titulu u NBA ligi?

U knjizi o Nikoli Jokiću "Zašto tako ozbiljno" opisana je situacija iz kuće srpskog centra u kojoj je učestvova i Džamal Marej, nepostredno prije ovajanja titule 2023.

Nikola Jokić uspio je da donese titulu Denveru 2023, možda bi se ovaj uspjeh i ponovio, u šta se vjerovalo zbog nevjerovatne sezone srpskog centra, ali do toga nije došlo. Možda je nedostajala hemija iz prethodnih sezona - možda je i nedostajala situacija iz plej-ina 2023. kad je Jokić čitav tim pozvao u svoj dom, sve to usred takmičenja, ali čini se da je to pomoglo ekipi da se opusti, a onda i dodatno motiviše. Sve je proteklo uz tradicionalno srpsko pice - rakiju i naravno gostoljubive domaćine.

Atmosfera u timu Denvera nije bila sjajna, ali jedno veče provedeno u domu Srbina je sve promijenilo. "Jokić je bio duboko posvećen pobjeđivanju, zbog čega je učinio nešto što nikad prije nije radio", stoji u knjizi "Zašto tako ozbiljno" Mjka Singera. Jokić je saigračima rekao da dođu u njegovu kuću u pola sedam i tom prilikom ugostio je saigrače.

Pejton Votson bio je među prvim gostima koji su stigli u dom. "Počašćen je brzim obilaskom kuće, uključujući i vitrine u kojima su se nalazile razne Jokićeve nagrade. Kad je ostatak tima stigao, Jokićev lični kuvar je pripremio hranu za to veče", stoji u knjizi.

Čini se da te večeri niko nije ostao imun, tako je i Brus Braun rekao: "Kad vas najbolji igrač u timu i najbolji igrač na svijetu tako srdačno dočeka i čitav tim pozove u goste na druženje, izležavanje i zabavljanje, to je prilično kul", rekao je Braun.

Jokić je tada imao važan zadatak kao domaćin, a prepoznali su to i njegovi saigrači. Želio je da na najbolji način ugosti tim i uspio je, makar prema riječima Votsona. Bio je iskren igrač Denvera - nije znao šta je rakija sve to te večeri, a Jokić kao pravi domaćin nije dozvoljavao da čašica domaćinu bude prazna. "Ortak, prinosio mi je čašice, jednu za drugom".

"Do kraja večeri rekao sam, čoveče, ovo srpsko piće je nešto sasvim drugačije", otkrio je Votson. Igrač Denvera, tadašnji debitant, bio je iznenađen zbog gostoljubivosti Nikole Jokića, a posebno pića kojim ih je služio. "Za Votsona sve je bilo novo, jer je još bio početnik, koji se spremao za prvu postzezonu. Ali je bilo čudno što Jokić nikad pre nije uradio nešto slično", stoji u knjizi.

Zbog iznenađenja koje ih je dočekalo u Jokićevoj kući i Džamal Marej je imao komentar, a Votson ga je kasnije prenio: "I onda će Džamal: 'I zato sada moramo da osvojimo titulu'", prisjetio se Votson dok se ispovjedao Singeru.

Na kraju, veselo veče u kući porodice Jokić zaista je dalo efekta. Denver je postao šampion NBA lige 2023, prvi put u istoriji! A, najbolji igrač NBA lige postao je i MVP finala.

Mnoge nade polažu se u to da će Denver u sezoni pred nama ponoviti uspjeh, s obzirom na to da je tim iz Kolorada nešto drugačiji odlaskom novih pojačanja i odlaskom igrača koji nisu doprinosili. I dok čekamo početak nove NBA sezone, Nikola Jokić će imati obaveze u timu Svetislava Pešića, pošto je pred njima EuroBasket 2025.

