logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Slušaj, dečko, ti nikad nećeš biti Jokić": Pešić ovo stalno ponavlja igračima, a onda čuju i "ali"

"Slušaj, dečko, ti nikad nećeš biti Jokić": Pešić ovo stalno ponavlja igračima, a onda čuju i "ali"

Autor Jelena Bijeljić
0

Selektor Srbije Svetislav Pešić ima trenersku filozofiju koja garantuje uspjehe i medalje, ali zna da više ne postoji nijedan igrač kao Nikola Jokić.

Pešić govori igračima da nisu Jokić niti je Jokić kao oni Izvor: MN Press/RTS/Printscreen

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić gostovao je emisiji "Oko" na RTS-u gdje je sumirao dosadašnji dio priprema za Eurobasket. Srbija je pobijedila u svih šest provjera, dok će generalnu probu imati protiv selekcije Slovenije 21. avgusta u Beogradskoj areni. Svi govore u moćnom sastavu Srbije koji predvode Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović, ali Pešićeva trenerska filozofija je dosta drugačija.

Znamo da velika imena ne osvajaju medalje, a to je u svom stilu objasnio čovjek koji će pokušati da donese Srbiji dugo čekano zlato sa Evropskog prvenstva. 

"Ovo nije ekipa Jokića i Bogdanovića i preostalih 10. Ovo je ekipa od 10 igrača, plus Jokića i Bogdanovića. Kada to razumijete, onda ćete razumjeti i zašto smo mi ekipa. Nije ovo kao deset levata, a njih dvojica, to nije tačno. Ovo je ekipa koja ima kontinuitet, individualni kvalitet. Ne bih upoređivao. Igračima kažem, da sada ne imenujem, 'slušaj, dečko, ti nikad nećeš biti Jokić', je l ti to jasno?'Ali Jokić nikad neće biti ti'. Prema tome, daj ono što najbolje umiješ, stavi se u službu talenta koji imaš i radi najbolje što možeš, a Jokić je Jokić", rekao je Pešić.

Šta je još rekao Pešić?

Otkrio je selektor Srbije kakva je situacija sa Vasilijem Micićem čiji je nastup i dalje neizvjestan zbog povrede. 

"Dok smo ovdje u studiju Vasa radi definitivni test, vidjećemo sutra kako će proći taj test. Imamo sutra timski trening 'pet na pet'. Ali on još nije odradio nijednom takav trening, vidjećemo sutra koliko može da izdrži, koliko zglob može da izdrži i to je to. Trudićemo se da donesemo odluku koja će zadovoljiti interese svih u smislu ekipe, prije svega", otkrio je Svetislav Pešić u razgovoru za RTS u emiciji "Oko magazin".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Svetislav Pešić Nikola Jokić košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC