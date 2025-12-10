logo
"Dali su mu ime Adolf i niko nije rekao ni riječ": Bio je najbolji košarkaš na svijetu i Izrael ga je obožavao

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Dolf Šejz je bio najbolji strijelac NBA lige ikada kada se povukao a da je malo ko znao da se on zapravo zvao - Adolf. Uz sve to bio je jevrejskog porijekla i u svaki put kada bi išao u Izrael bio je oduševljen.

Dolf Šejz najbolji jevrejski NBA igrač Izvor: Archive PL / Alamy / Profimedia

Nedavno je Deni Avdija prestigao Omrija Kaspija i postao najefikasniji izraelski košarkaš ikada u NBA ligi, ali teško da će ikada postati najbolji jevrejski košarkaš u NBA.

To je do današnjeg dana ostao čovjek po imenu - Adolf! Upravo je na današnji dan prije tačno 10 godina preminuo jedan od prvh velikana NBA lige Adolf Šejz, koga je malo ko znao po punom imenu.

Rođen u Bronksu u jevrejskoj porodici koja je emigrirala iz Rumunije, on je to ime dobio 1928. godine, prije nego što je Adolf Hitler došao na vlast u Njemačkoj i prije nego što je nacistička partija počela da uvodi rasne i antisemitske zakone. Kada je počeo da igra košarku profesionalno 1948. godine svi su ga zvali - Dolf.

"Dolf Šejz je bio čovjek druge ere. Rođen je tako davno da je jevrejska porodica mogla da nazove sina Adolf i da niko ne kaže ni riječ", rekao je Fred Kac u svom predstavljanju Šejsa kada je uvršten u najboljih 100 NBA igrača ikada u izboru "Atletika".

Nije krio jevrejsko porijeklo, išao je u Izrael

"Srednjeklasni dijelovi Njujorka su bili uglavnom jevrejski. Pogotovo u zapadnom Bronksu. Moja majka je takođe emigrirala i roditelji su mi se upoznali na času engleskog u Americi iako su u Rumuniji živjeli 10 kilometara jedno od drugog", ispričao je o svom porijeklu jednom prilikom.

Prvi put je u Izrael otišao 1977. godine kao trener reprezentacije SAD na Jevrejskim igrama i na ceremoniji otvaranja rekao je: "Odrastao sam kao Jevrejin. Svaki put kada dođem ovdje, osjećam se tako sve više."

Nakon kraja karijere redovno se pojavljivao u Izraelu i davao je intervjue za tamošnje medije. Sve do smrti imao je duboke i tijesne veze sa ovom državom i redovno je komentarisao nastupe izraelskih košarkaša u NBA. 

Kakav igrač? Strašan

Dolf Šejz
Izvor: Youtube/NBA

Igrao je na poziciji krilnog centra i 1948. je bio četvri pik i sigurno najbolji igrač tog tima. Prv pik bio je Endi Tonkovič, vrlo vjerovatno porijeklom sa ovih prostora. Dolf je cijelu karijeru proveo u Sirakjuzu, timu koji će kasnije naslijediti Filadelfija i igrao je od 1948. do 1964. godine. Prvi je košarkaš sa više od 15.000 poena u NBA ligi. To je uspio nakon u meču sa Boston Seltiksima kada je Bilu Raseu ubacio 34 poena.

Čak 12 puta je bio Ol-star igrač i kada je završio karieru imao je 19.249 poena i 11.256 skokova. Kada se povukao bio je rekorder NBA po broju odigranih utakmica i po broju postignutih poena. 

Osvojio je i NBA titulu 1955. godine u finalu protiv Fort Vejn Pistonsa, a na pet od osam utakmica bio je najbolji strijelac svog tima. Nakon karijere bio je trener timu Filadelfije sa Viltom Čembrlenom.

Loza se nastavila

Niko od nas nije mogao da gleda Dolfa Šejza kako igra košarku, ali jesmo njegovog sina Denija. On je bio NBA centar 18 sezona, a iako je uglavnom bio rezerva uspio je da ostavi traga. Igrao je za Jutu, Denver, Milvoki, Lejkerse, Sanse, Majami i Orlando od 1981. do 1999. godine, a sada njegov sin Logan nastupa za Morgan univerzitet.

