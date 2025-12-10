"Dali su mu ime Adolf i niko nije rekao ni riječ": Bio je najbolji košarkaš na svijetu i Izrael ga je obožavao

Dolf Šejz je bio najbolji strijelac NBA lige ikada kada se povukao a da je malo ko znao da se on zapravo zvao - Adolf. Uz sve to bio je jevrejskog porijekla i u svaki put kada bi išao u Izrael bio je oduševljen.

Izvor: Archive PL / Alamy / Profimedia

Nedavno je Deni Avdija prestigao Omrija Kaspija i postao najefikasniji izraelski košarkaš ikada u NBA ligi, ali teško da će ikada postati najbolji jevrejski košarkaš u NBA.

To je do današnjeg dana ostao čovjek po imenu - Adolf! Upravo je na današnji dan prije tačno 10 godina preminuo jedan od prvh velikana NBA lige Adolf Šejz, koga je malo ko znao po punom imenu.

Rođen u Bronksu u jevrejskoj porodici koja je emigrirala iz Rumunije, on je to ime dobio 1928. godine, prije nego što je Adolf Hitler došao na vlast u Njemačkoj i prije nego što je nacistička partija počela da uvodi rasne i antisemitske zakone. Kada je počeo da igra košarku profesionalno 1948. godine svi su ga zvali - Dolf.

"Dolf Šejz je bio čovjek druge ere. Rođen je tako davno da je jevrejska porodica mogla da nazove sina Adolf i da niko ne kaže ni riječ", rekao je Fred Kac u svom predstavljanju Šejsa kada je uvršten u najboljih 100 NBA igrača ikada u izboru "Atletika".

Nije krio jevrejsko porijeklo, išao je u Izrael

"Srednjeklasni dijelovi Njujorka su bili uglavnom jevrejski. Pogotovo u zapadnom Bronksu. Moja majka je takođe emigrirala i roditelji su mi se upoznali na času engleskog u Americi iako su u Rumuniji živjeli 10 kilometara jedno od drugog", ispričao je o svom porijeklu jednom prilikom.

Prvi put je u Izrael otišao 1977. godine kao trener reprezentacije SAD na Jevrejskim igrama i na ceremoniji otvaranja rekao je: "Odrastao sam kao Jevrejin. Svaki put kada dođem ovdje, osjećam se tako sve više."

Nakon kraja karijere redovno se pojavljivao u Izraelu i davao je intervjue za tamošnje medije. Sve do smrti imao je duboke i tijesne veze sa ovom državom i redovno je komentarisao nastupe izraelskih košarkaša u NBA.

Kakav igrač? Strašan

Dolf Šejz Izvor: Youtube/NBA

Igrao je na poziciji krilnog centra i 1948. je bio četvri pik i sigurno najbolji igrač tog tima. Prv pik bio je Endi Tonkovič, vrlo vjerovatno porijeklom sa ovih prostora. Dolf je cijelu karijeru proveo u Sirakjuzu, timu koji će kasnije naslijediti Filadelfija i igrao je od 1948. do 1964. godine. Prvi je košarkaš sa više od 15.000 poena u NBA ligi. To je uspio nakon u meču sa Boston Seltiksima kada je Bilu Raseu ubacio 34 poena.

Čak 12 puta je bio Ol-star igrač i kada je završio karieru imao je 19.249 poena i 11.256 skokova. Kada se povukao bio je rekorder NBA po broju odigranih utakmica i po broju postignutih poena.

Osvojio je i NBA titulu 1955. godine u finalu protiv Fort Vejn Pistonsa, a na pet od osam utakmica bio je najbolji strijelac svog tima. Nakon karijere bio je trener timu Filadelfije sa Viltom Čembrlenom.

Loza se nastavila

May 14, 1985 Kareem Abdul-Jabbar of the Lakers is ejected in Game 2 of the Western Conference Finals after this altercation with Denver’s Danny Schayes.



Abdul-Jabbar was fined $750. Alex English had 40 PTS/10 REB/6 AST for the Nuggets in a 136-114 win.pic.twitter.com/Pm60iSYcxX — NBA Cobwebs (@NBACobwebs)May 14, 2024

Niko od nas nije mogao da gleda Dolfa Šejza kako igra košarku, ali jesmo njegovog sina Denija. On je bio NBA centar 18 sezona, a iako je uglavnom bio rezerva uspio je da ostavi traga. Igrao je za Jutu, Denver, Milvoki, Lejkerse, Sanse, Majami i Orlando od 1981. do 1999. godine, a sada njegov sin Logan nastupa za Morgan univerzitet.