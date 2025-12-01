Deni Avdija igra suludu sezonu u NBA ligi!

Vrhunska sezona Denija Avdije u dresu Portlanda, ali pod lupom je zbog toga što dobija faulove koje ne dobijaju ni najveće zvijezde poput Nikole Jokića.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Izraelski reprezentativac Deni Avdija igra vrhunsku sezonu u NBA ligi, svoju najbolju od kada je draftovan 2020. godine. Postojale su sumnje u njega u Vašingtonu, međutim izgleda da mu je samo bio potreban tim koji mu vjeruje - i Portland je tako dovio novog superstara.

Iako je Portland izgubio prethodne noći od Oklahome, vidjeli smo još jednom da je "zaplesao" Deni Avdija koji je bio ubjedljivo najbolji strelac svoje ekipe. Borio se koliko je mogao i susret je završio sa tripl-dabl učinkom - 31 poen, 19 skokova i deset asistencija, međutim jedna stvar "upala je u oči" navijačima i zbog toga se na njegov račun nižu kritike. Preciznije, možda je tu odgovornija aktuelna NBA.

Deni Avdija protiv Oklahome Izvor: Youtube/Portland Trail Blazers

Avdija je na ovoj utakmici izveo čak 23 slobodna bacanja, odnosno 19 poena od 31 koliko je dao na utakmici - došlo je sa penala. Ostalih 12 iz igre, uz procenat šuta 6/14 - bez pogođene trojke.

Deni Avdija: first player in NBA HISTORY to have 18+ rebounds, 18+ made free-throws and 10+ assists in a single game — Chase Weight (@chase_weight)December 1, 2025



To je sve češća slika u NBA ligi da dobijamo košarkaške zvijezde "izgrađene" na slobodnim bacanjima, što se naravno nikome ne sviđa da gleda, posebno ako znamo da postoje igrači poput Nikole Jokića - koje sudije ne žele da zaštite ni u jednoj situaciji i čak dozvole da dobijaju batine.

I’ve never seen a bigger foul merchant than Deni Avdija, it’s ridiculous



He gets the same calls that Harden, Lebron, Luka, and SGA get



it’s insane — MiltonSZN (@JoeMiltonFC)December 1, 2025



Ove sezone Avdija inače ima prosjek od 25,5 poena, 6,4 skokova i 5,5 asistencija po meču, ali uz čak devet šutnutih slobodnih bacanja po meču. Primjera radi, Jokić ove sezone šutira nikad više slobodnih bacanja od kada je u NBA - svega 6,9 po meču.