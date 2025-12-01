logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Deni Avdija igra suludu sezonu u NBA ligi!

Deni Avdija igra suludu sezonu u NBA ligi!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Vrhunska sezona Denija Avdije u dresu Portlanda, ali pod lupom je zbog toga što dobija faulove koje ne dobijaju ni najveće zvijezde poput Nikole Jokića.

Deni Avdija igra odličnu sezonu u NBA ligi Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Izraelski reprezentativac Deni Avdija igra vrhunsku sezonu u NBA ligi, svoju najbolju od kada je draftovan 2020. godine. Postojale su sumnje u njega u Vašingtonu, međutim izgleda da mu je samo bio potreban tim koji mu vjeruje - i Portland je tako dovio novog superstara.

Iako je Portland izgubio prethodne noći od Oklahome, vidjeli smo još jednom da je "zaplesao" Deni Avdija koji je bio ubjedljivo najbolji strelac svoje ekipe. Borio se koliko je mogao i susret je završio sa tripl-dabl učinkom - 31 poen, 19 skokova i deset asistencija, međutim jedna stvar "upala je u oči" navijačima i zbog toga se na njegov račun nižu kritike. Preciznije, možda je tu odgovornija aktuelna NBA.

Deni Avdija protiv Oklahome
Izvor: Youtube/Portland Trail Blazers

Avdija je na ovoj utakmici izveo čak 23 slobodna bacanja, odnosno 19 poena od 31 koliko je dao na utakmici - došlo je sa penala. Ostalih 12 iz igre, uz procenat šuta 6/14 - bez pogođene trojke.


To je sve češća slika u NBA ligi da dobijamo košarkaške zvijezde "izgrađene" na slobodnim bacanjima, što se naravno nikome ne sviđa da gleda, posebno ako znamo da postoje igrači poput Nikole Jokića - koje sudije ne žele da zaštite ni u jednoj situaciji i čak dozvole da dobijaju batine.


Ove sezone Avdija inače ima prosjek od 25,5 poena, 6,4 skokova i 5,5 asistencija po meču, ali uz čak devet šutnutih slobodnih bacanja po meču. Primjera radi, Jokić ove sezone šutira nikad više slobodnih bacanja od kada je u NBA - svega 6,9 po meču.

NBA rezultati 1. decembar

  • Juta - Hjuston 101:129
  • Klivlend - Boston 115:117
  • Njujork - Toronto 116:94
  • Filadelfija - Atlanta 134:142
  • Portland - Oklahoma 115:123
  • Minesota - San Antonio 125:112
  • Sakramento - Memfis 107:115
  • L.A. Lejkers - Nju Orleans 133:121

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Deni Avdija NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC