"Pravio sam žurke kod Miličića i jurio djevojke": Isplivao snimak Jokićevog brata koji je šokirao Amerikance

Amerikanci su izgleda tek sada shvatili da je Nemanja Jokić, brat Nikole Jokića, igrao košarku u Detroitu. Živio je i buran život sa Darkom Miličićem u jednom momentu...

Nikola Jokić dominira u NBA ligi, a izgleda da su pojedini u Americi tek sada otkrili da je njegov brat igrao košarku. Snimak Nemanje Jokića (41) kako igra za Detorit Mersi počeo je da se širi na društvenim mrežama i navijači su oduševljeni onim što vide.

Na snimku koji traje 37 sekundi vidi se kako Nemanja sjajno šutira za tri poena i kako "cijepa mrežicu". Klip je brzo počeo da se širi, a opis je izazvao dosta komentara.

"Tek sad sam saznao da je Jokićev brat igrao koledž košarku za Detroit od 2006. do 2009. godine. Šta mislite o njegovoj igri?", navodi se uz snimak koji je objavila stranica "College performances" na Tviteru.

Mnogi su se javljali u komentarima i istakli da djeluje da je tip igrača koji je bio dobar u šutu za tri i da mu to ide. Bilo je i onih koji su podsjetili i na njegovu MMA karijeru i to da je pored košarke bio i u ringu.

"Živio sam NBA život i pravio žurke"

Rijetko kada se Jokićeva braća oglašavaju u javnosti, ali je Nemanja dao jedan od retkih intervjua 2017. godine kada je pričao za "Sports ilustrejted" o svojoj koledž karijeri. Živio je sa Darkom Miličićem u Detroitu prije nego što je srpski centar trejdovan u Orlando, tada je morao da se vrati u studentski dom.

"Živio sam život NBA igrača, pravio sam najbolje žurke od svih na fakultetu i to u Darkovoj kući. Pravio sam greške, bio sam previše mlad. Košarka mi nije bila prioritet. Htio sam da se zabavljam, da pijem, jurim djevojke, to mi je bio prioritet. Donosio sam odluke samostalno, nisam išao na treninge, nedostajala mi je podrška porodice", ispričao je Nemanja Jokić tada. Upravo su zato Strahinja i on bili uz Nikolu od samog početka. Nisu htjeli da dozvole da njihov brat dođe u iskušenje tog tipa i da pravi slične greške.

"Darku nije imao ko to da kaže"

Oko godinu i po dana je Nemanja uživao u čarima NBA života sa Miličićem, sve do momenta kada je Darko otišao u Orlando. Pričao je baš o svom prijatelju i o životu koji je imao tada kada je imao drugačije prioritete.

"Darko se suočavao sa ogromnim pritiskom, stvorio je i sam sebi djelimično taj pritisak. Previše stvari mu se događalo u životu odjednom. Kuće, automobili, luksuz, nije imao nekoga da mu kaže da mu te stvari nisu potrebne", pojasnio je Nemanja Jokić.