Nekoliko stotina Banjalučana okupilo se večeras u Parku oslobođenja, gdje su se uz Halidove najveće hitove oprostili od poznatog pjevača.
Pjevalo se uz "Beograđanku", "Romaniju", "Pamtiću te cijeloga života" i druge Halidove pjesme, a jedna gospođa nosila je i mali transparent sa porukom "Budi kao Halid".
"Mnogo sam ga voljela, doživljavala sam ga kao rod. I žao mi je kao da je umro neko meni blizak. Jedino mi je drago što sam bila na koncertu ljetos i čula ga posljednji put. Veliki je čovjek otišao", rekla nam je jedna sugrađanka.
Slična dešavanja organizovana su i u Sarajevu, kao i velikom broju gradova u BiH, ali i u Evropi i svijetu.
Halid Bešlić je preminuo 7. oktobra u Sarajevu. Imao je 71 godinu, a posljednje dane proveo je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, na Odjelu nefrologije.
Banjalučani se pjesmom oprostili od Halida Bešlića (Video)
Posljednji koncert održao je u Banjaluci, 20. avgusta.
Ostaće upamćen kao veliki čovjek, humanitarac i pjevač koga su voljeli svi, bez obzira na godine, naciju, muzički ukus.
Sahrana je sutra u Sarajevu.