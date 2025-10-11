30.000 ljudi dolazi na sahranu Halida Bešlića: Policija spremna za ogromnu povorku, otkriveni detalji

Prema prvim procjenama policije, na sutrašnju dženazu Halida Bešlića u Sarajevu pristiže 30.000 posjetilaca

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema prvim procjenama policijsko-bezbednosnih organa u Sarajevu, na dženazi legendar­nog pevača narodne muzike Halida Bešlića, koja će biti održana u ponedeljak, 13. oktobra, očekuje se prisustvo više od 30.000 ljudi, prenosi portal Klix.

Taj broj mogao bi biti i znatno veći, imajući u vidu da u Sarajevo već od nedelje pristižu Halidovi prijatelji i saradnici iz zemalja regiona i dijaspore.

Tužna povorka od Gazi-Husrev-begove džamije kroz Ferhadiju, Titovu i Alipašinu ulicu do Gradskog groblja Bare uključivaće hiljade građana. Prije klanjanja dženaze i ukopa, biće održana i komemoracija u Narodnom pozorištu.

Očekuje se dolazak velikog broja gostiju iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije i drugih zemalja Evrope i svijeta. Njihovi dolasci planirani su već od nedelje, ali i u ponedjeljak ujutro.

(Klix.ba,MONDO)