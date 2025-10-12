logo
Hanki Paldum pozlilo na skupu posvećenom Halidu Bešliću: Hitna intervenisala i zbog poznatog glumca

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Pjevačica Hanka Paldum održala je govor na skupu u Sarajevu organizovanom u čast Halida Bešlića

hanki paldum pozlilo zbog Halida Izvor: Kurir

Hanka je istakla da joj je Halid bio veliki prijatelj, ne samo kolega, a u jednom trenutku su je preplavile emocije i njoj je pozlilo.

Hanka je odmah sišla sa bine, a svi su joj potrčali u pomoć.

Izvor: Kurir

Pozlilo i slavnom glumcu

Sarajevo se danas oprašta od legendarnog pevača Halida Bešlića, čija je smrt 7. oktobra duboko potresla cijeo region, a događaj je obilježila i jedna neprijatna situacija.

U njegovu čast, kod Vječne vatre okupilo se oko 30.000 građana. Ovaj masovni skup organizovan je kao emotivni omaž pjevaču koji je decenijama unazad osvajao srca publike širom Bosne i Hercegovine i regiona.

Izvor: Kurir

Među prisutnima bili su i brojni poznati umjetnici i ličnosti iz javnog života. Jedan od njih bio je i glumac Emir Hadžihafizbegović, kome je pozlilo.

Na sreću, ljudi u njegovoj blizini brzo su reagovali i pritekli mu u pomoć.

Pogledajte

00:16
Glumcu Emiru Hadžihafizbegović pozlilo
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

 (Kurir)

