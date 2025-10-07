Štoper iz Zimbabvea prekomandovan u prvi tim Sarajeva, potpisao ugovor do ljeta 2027.

Mladi fudbaler iz Zimbabvea kroz B tim se probio do prve ekipe Sarajeva.

Izvor: Facebook/FK Sarajevo

Fudbalski klub Sarajevo potpisao je ugovor do ljeta 2027. Godine sa Šejnom Marodzom (21), mladim fudbalerom iz Zimbabvea koji je bio član B tima, a sada se probio u prvi tim.

Marodza je rođen u Engleskoj, gdje je prve fudbalske korake napravio u omladinskim kategorijama Bredforda, Hadersfilda i Barneta.

"Šejn se vrlo brzo uklopio u naš sistem rada. Posjeduje dobar karakter, disciplinovan je i pokazuje želju za napretkom. Njegov razvoj ide u pravom smjeru i vjerujem da će uskoro biti važan dio seniorske ekipe", rekao je trener B tima Eldan Čengić.