logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teška povreda kapitena Željezničara: Madžid Šošić će morati na operaciju

Teška povreda kapitena Željezničara: Madžid Šošić će morati na operaciju

Autor Haris Krhalić
0

Kapiten Željezničara, Madžid Šošić, doživio je tešku povredu koljena tokom utakmice protiv Posušja. Igrač će duži period biti van terena.

FK Željezničar FK Radnik (16).JPG Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Navijači Željezničara doživjeli su šok nakon što je kapiten Madžid Šošićtokom susreta protiv Posušja zadobio ozbiljnu povredu koljena. Mediji iz Sarajeva navode da će kapiten Željezničara morati na operaciju i da će odsustvovati s terena na duži period.

Povreda se dogodila u prvom poluvremenu kada je Šošić osjetio oštar bol u koljenu i odmah signalizirao medicinskom timu da ne može nastaviti igru. Ljekari su reagovali trenutno, a Šošić je nakon ukazane pomoći napustio teren, a umjesto njega ušao je Dan Lagumdžija.

Preliminarni pregledi pokazali su povredu prednjeg križnog ligamenta, što bi moglo značiti da bi njegova sezona mogla biti završena. Konačnu procjenu daće dodatni nalazi.

Ovaj 23-godišnji veznjak, koji se ove sezone vratio na Grbavicu iz Hajduka, bio je jedan od najvažnijih igrača tima sa Grbavice. U Premijer ligi BiH odigrao je 11 mečeva, postigao jedan gol i upisao tri asistencije, a nastupio je i u dva evropska susreta.

Iako je Željezničar protiv Posušja ostvario minimalnu pobjedu od 1:0, slavlje je zasjenila ozbiljna povreda kapitena. Izostanak Šošića predstavlja veliki udarac za klub koji ove sezone igra dosta dobro.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Madžid Šošić FK Željezničar Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC