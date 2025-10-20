Teška povreda kapitena Željezničara: Madžid Šošić će morati na operaciju

Kapiten Željezničara, Madžid Šošić, doživio je tešku povredu koljena tokom utakmice protiv Posušja. Igrač će duži period biti van terena.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Navijači Željezničara doživjeli su šok nakon što je kapiten Madžid Šošićtokom susreta protiv Posušja zadobio ozbiljnu povredu koljena. Mediji iz Sarajeva navode da će kapiten Željezničara morati na operaciju i da će odsustvovati s terena na duži period.

Povreda se dogodila u prvom poluvremenu kada je Šošić osjetio oštar bol u koljenu i odmah signalizirao medicinskom timu da ne može nastaviti igru. Ljekari su reagovali trenutno, a Šošić je nakon ukazane pomoći napustio teren, a umjesto njega ušao je Dan Lagumdžija.

Preliminarni pregledi pokazali su povredu prednjeg križnog ligamenta, što bi moglo značiti da bi njegova sezona mogla biti završena. Konačnu procjenu daće dodatni nalazi.

Ovaj 23-godišnji veznjak, koji se ove sezone vratio na Grbavicu iz Hajduka, bio je jedan od najvažnijih igrača tima sa Grbavice. U Premijer ligi BiH odigrao je 11 mečeva, postigao jedan gol i upisao tri asistencije, a nastupio je i u dva evropska susreta.

Iako je Željezničar protiv Posušja ostvario minimalnu pobjedu od 1:0, slavlje je zasjenila ozbiljna povreda kapitena. Izostanak Šošića predstavlja veliki udarac za klub koji ove sezone igra dosta dobro.