Matej Cvetanovski produžio ugovor sa Željezničarom: "Najdraža pobjeda i gol u karijeri protiv Borca"

Matej Cvetanovski produžio ugovor sa Željezničarom: "Najdraža pobjeda i gol u karijeri protiv Borca"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.ba
0

Fudbalski klub Željezničar saopštio je u srijedu da je dogovorio produžetak ugovora sa Matejom Cvetanoski, internacionalcem iz Sjeverne Makedonije.

Matej Cvetanovski produžio ugovor sa Željezničarom: "Najdraža pobjeda i gol u karijeri protiv Borca" Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Dobra vijest za plave s "Grbavice".

Matej Cvetanovski produžio je ugovor sa ekipom do ljeta 2027. godine, saopštio je sarajevski klub.

"Sretan sam zbog novog ugovora, lijepo mi je ovdje. Volim navijače, 'Grbavicu' i Želju i nadam se da ćemo ostvariti više ciljeve za ovaj period dok sam tu. Moj cilj je što više titula! Sad malo zaostajemo u ligi, ali mislim da možemo osvojiti Kup BiH i obradovati naše navijače", rekao je Makedonac i kao najdražu utakmicu izdvojio posljednju pobjedu protiv Borca (3:2).

Najdraži gol takođe mu je onaj protiv banjalučkog tima.

"Isto, taj pogodak za 2:2, atmosfera je bila super, navijači su nas digli. Nisam nigdje osjetio tako nešto kao ovdje", dodao je Makedonac.

Cvetanoski je u redove Željezničara stigao sredinom 2024. godine, a prije toga je nastupao za Breru iz Strumice, Partizani, AP Brera, Đermot, Škupi, Vardar i Pelister iz Bitolja.

U dresu Želje ove sezone upisao je 12 nastupa i postigao jedan gol.

(MONDO)

