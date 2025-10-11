Juniori BiH savladali Gruziju golčinom s pola terena (VIDEO)

Reprezentacija Bosne i Hercegovine do 19 godina pobijedila je u Trening centru FS BiH u Zenicu Gruziju rezultatom 2:1, u prvom od dva zakazana prijateljska meča.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Prvi su do prednosti došli gosti, a strijelac je bio Nikoloz Elisašvili u 17. minutu.

Izabranici Dubravka Orlovića su u nastavku uspjeli da izjednače pogotkom Božidara Dimitrića u 46. minutu, da bi Admir Gojak u 73. osigurao pobjedu golom s pola terena.

Pogledajte golčinu igrača Željezničara.

Pogodak našeg Admira Gojaka za U-19 reprezentaciju BiH ⚪



U-19 reprezentacija BiH danas je u Zenici savladala Gruziju sa 2:1. Drugi pogodak djelo je našeg veznjaka Admira Gojaka.pic.twitter.com/FVbtblnPkj — FK Željezničar (@fkzeljeznicar)October 11, 2025

Za Bosnu i Hercegovinu su nastupili Dino Kaiser, Ivan Kraljević, Jusuf Terzić (77. Darko Bašić), Amel Avdić, Hamza Redžić (46. Anes Mehmedović), Miljan Pantić, Božidar Dimitrić, Rijad Telalović (82. Darko Savić), Din Ramić (77. Bakir Begagić), Armin Spahić (63. Mahir Bešić), Bakir Koso (46. Admir Gojak).

Ove selekcije će u zeničkom Trening kampu odigrati još jedan meč i to u nedjelju od 15.00 sati.

