logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Juniori BiH savladali Gruziju golčinom s pola terena (VIDEO)

Juniori BiH savladali Gruziju golčinom s pola terena (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.ba
0

Reprezentacija Bosne i Hercegovine do 19 godina pobijedila je u Trening centru FS BiH u Zenicu Gruziju rezultatom 2:1, u prvom od dva zakazana prijateljska meča.

BiH pobijedila Gruziju gol s pola terena video Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Prvi su do prednosti došli gosti, a strijelac je bio Nikoloz Elisašvili u 17. minutu.

Izabranici Dubravka Orlovića su u nastavku uspjeli da izjednače pogotkom Božidara Dimitrića u 46. minutu, da bi Admir Gojak u 73. osigurao pobjedu golom s pola terena.

Pogledajte golčinu igrača Željezničara.

Za Bosnu i Hercegovinu su nastupili Dino Kaiser, Ivan Kraljević, Jusuf Terzić (77. Darko Bašić), Amel Avdić, Hamza Redžić (46. Anes Mehmedović), Miljan Pantić, Božidar Dimitrić, Rijad Telalović (82. Darko Savić), Din Ramić (77. Bakir Begagić), Armin Spahić (63. Mahir Bešić), Bakir Koso (46. Admir Gojak).

Ove selekcije će u zeničkom Trening kampu odigrati još jedan meč i to u nedjelju od 15.00 sati.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajići fudbal juniori FK Željezničar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC