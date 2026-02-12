Bičakčić i zvanično na Grbavici! Željezničar duhovitim videom predstavio veliko pojačanje!

Klub sa Grbavice potpisao proslavljenog bh. defanzivca Ermina Bičakčića.
Ermin Bičakčić i zvanično je član Željezničara!
Klub sa Grbavice potvrdio je dolazak proslavljenog internacionalca koji je potpisao ugovor do ljeta ove godine, uz opciju produženja na još dvije godine.
Bičakčić je u Željezničar stigao kao slobodan igrač, pošto mu je prošlog ljeta istekao ugovor sa Ajntrahtom iz Braunšvajga.
Prije toga čak devet godina nosio je dres Hofenhajma. Igrao je još za Štutgar, a nastupajući u Njemačkoj upisao je preko 300 nastupa u seniorskom fudbalu.
Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je 43 utakmice, a bio je dio tima koji je nastupio na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine.
Fudbalski klub Željezničar predstavio je Bičakčića duhovitim videom.
