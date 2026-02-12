logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bičakčić i zvanično na Grbavici! Željezničar duhovitim videom predstavio veliko pojačanje!

Bičakčić i zvanično na Grbavici! Željezničar duhovitim videom predstavio veliko pojačanje!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Klub sa Grbavice potpisao proslavljenog bh. defanzivca Ermina Bičakčića.

Ermin bičakčić potpisao za Željezničar Izvor: Damir Hajdarbasic/Damir Hajdarbasic

Ermin Bičakčić i zvanično je član Željezničara!

Klub sa Grbavice potvrdio je dolazak proslavljenog internacionalca koji je potpisao ugovor do ljeta ove godine, uz opciju produženja na još dvije godine.

Bičakčić je u Željezničar stigao kao slobodan igrač, pošto mu je prošlog ljeta istekao ugovor sa Ajntrahtom iz Braunšvajga.

Prije toga čak devet godina nosio je dres Hofenhajma. Igrao je još za Štutgar, a nastupajući u Njemačkoj upisao je preko 300 nastupa u seniorskom fudbalu.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je 43 utakmice, a bio je dio tima koji je nastupio na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine.

Fudbalski klub Željezničar predstavio je Bičakčića duhovitim videom.

Tagovi

Ermin Bičakčić FK Željezničar Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC