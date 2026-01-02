logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mladi fudbaler teško povrijeđen u požaru u Švajcarskoj: Oglasio se klub, hitno prebačen helikopterom u bolnicu

Mladi fudbaler teško povrijeđen u požaru u Švajcarskoj: Oglasio se klub, hitno prebačen helikopterom u bolnicu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

FK Mec oglasio se saopštenjem nakon što je primio užasne vijesti.

Mladi fudbaler teško povrijeđen u požaru u Švajcarskoj Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Devetnaestogodišnji fudbaler francuskog Meca Tahiris Dos Santos teško je povrijeđen u požaru u Švajcarskoj koji se dogodio tokom novogodišnje noći. Trenutne informacije kažu da je u požaru stradalo oko 40 osoba, dok je više od 115 povrijeđeno, od kojih su neki u kritičnom stanju u bolnicama širom Švajcarske.

Jedan od njih je i Tahiris Dos Santos, a Mec se oglasio zvaničnim saopštenjem u kome navodi detalje njegovih povreda.

"FK Mec sa dubokom tugom saopštava da je Tahiris Dos Santos, igrač kluba porijeklom iz Mon-Sen-Martina, povrijeđen u požaru koji je izbio u Krans-Montani (Švajcarska) na dočeku Nove godine. Teško povrijeđen, 19-godišnji mladi igrač prebačen je helikopterom u Njemačku, gdje je hospitalizovan i prima medicinsku njegu.

"Duboko potreseni ovim vijestima, uprava kluba, igrači, treneri i zaposleni su u šoku i šalju svoje misli Tahirisu u ovim teškim trenucima dok se bori sa bolom. Klub takođe izražava punu podršku njegovoj porodici i u saradnji sa medicinskim vlastima radi na tome da Tahiris bude prebačen u bolnicu Mersi, blizu svog doma.

"Dodatne informacije o stanju Tahirisa biće objavljene ukoliko dođe do značajnih promjena u njegovom zdravstvenom stanju. Do tada, FK Mec moli sve da poštuju privatnost Tahirisa i njegove porodice", stoji u saopštenju francuskog kluba.

Možda će vas zanimati

Tagovi

požar Mec

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC