Mladi fudbaler teško povrijeđen u požaru u Švajcarskoj: Oglasio se klub, hitno prebačen helikopterom u bolnicu

FK Mec oglasio se saopštenjem nakon što je primio užasne vijesti.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Devetnaestogodišnji fudbaler francuskog Meca Tahiris Dos Santos teško je povrijeđen u požaru u Švajcarskoj koji se dogodio tokom novogodišnje noći. Trenutne informacije kažu da je u požaru stradalo oko 40 osoba, dok je više od 115 povrijeđeno, od kojih su neki u kritičnom stanju u bolnicama širom Švajcarske.

Jedan od njih je i Tahiris Dos Santos, a Mec se oglasio zvaničnim saopštenjem u kome navodi detalje njegovih povreda.

"FK Mec sa dubokom tugom saopštava da je Tahiris Dos Santos, igrač kluba porijeklom iz Mon-Sen-Martina, povrijeđen u požaru koji je izbio u Krans-Montani (Švajcarska) na dočeku Nove godine. Teško povrijeđen, 19-godišnji mladi igrač prebačen je helikopterom u Njemačku, gdje je hospitalizovan i prima medicinsku njegu.

"Duboko potreseni ovim vijestima, uprava kluba, igrači, treneri i zaposleni su u šoku i šalju svoje misli Tahirisu u ovim teškim trenucima dok se bori sa bolom. Klub takođe izražava punu podršku njegovoj porodici i u saradnji sa medicinskim vlastima radi na tome da Tahiris bude prebačen u bolnicu Mersi, blizu svog doma.

Le#FCMetza la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana.



L'ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance. — FC Metz ☨ (@FCMetz)January 1, 2026

"Dodatne informacije o stanju Tahirisa biće objavljene ukoliko dođe do značajnih promjena u njegovom zdravstvenom stanju. Do tada, FK Mec moli sve da poštuju privatnost Tahirisa i njegove porodice", stoji u saopštenju francuskog kluba.