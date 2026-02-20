Ne traži ni "hvala", ali dajte mu šta treba: Rade Krunić se pita za sve u ovoj Zvezdi

Iako uglavnom u senci, Rade Krunić povlači daleko najvažnije poteze u Crvenoj zvezdi i tek kada ga nema primjetno je koliko "nevidljivih zadataka" završava. Zato je Zvezda u obavezi da što prije obavi razgovore sa njim i zadrži ga.

Nikad nije bilo teže izdvojiti najboljeg pojedinca poslije meča Crvene zvezde. Svih 11 igrača koje je Dejan Stanković poslao na teren stadiona "Pjer Moroa" perfektno je ostvarilo plan koji im je on izdiktirao u svlačionici, a ništa lošiji nisu bila ni ona petorica koja su sa klupe ušla u nastavku utakmice i sačuvala 1:0 pred revanš s Lilom u Beogradu.

Statistika će reći jedno, ukusi drugo, ali kada se podvuče crta - najbolji i najvažniji igrač Crvene zvezde je Rade Krunić. Već je navikao da neki drugi budu pod svjetlima reflektora, što će biti i ovoga puta slučaj i ne bi imao ništa protiv da se nižu pohvale o njegovim saigračima; Džej Enem je oduševio na debiju u Evropi i podsjetio je na Šerifa, Tiknizjan i Seol su odigrali meč kakvih se ne bi postidjeli Frimpong i Grimaldo u "onoj" sezoni Leverkuzena, Vladimir Lučić je trčao kao na "baterije", Eraković i Učena su se pokazali kao neprelazni, koristeći prednost sistema za koji se odlučio Stanković...

Međutim, sve ovo palo bi u vodi da na sredini terena Rade Krunić nije radio neatraktivne "male" poslove koje ne mogu ni da se primjete golim okom, nema ih ni u statistici, tu su tek ako obraćate pažnju samo na njih.

Radnik mjeseca

Rade Krunić je čovjek koji "završava posao" i nije mu potrebno da ga neko na to podsjeća, niti da ga hvali. Radnik mjeseca koji se nikada ne žali, koji omogućava da ostali oko njega napreduju i povjeruju da su bolji nego što jesu, a jedino kada ga nema - tada se primjeti koliko je zapravo važan.

Vidjelo se to najbolje protiv Pafosa na Kipru, kada je Krunić morao da pauzira zbog suspenzije, a da je nije bilo ko zna - možda bi Crvena zvezda danas sanjala osminu finala Lige šampiona kao Bode Glimt, umjesto Lige Evrope. Takve stvari ipak pomažu da se shvati ko je zaista važan i ko daje sve za Crvenu zvezdu, iako često to bude u sjenci onih "najglasnijih", onih koji baš zato i nisu više u planovima Dejana Stankovića.

Vjeruj u plan, vjeruj treneru

To je moralo da se promijeni poslije odlaska Vladana Milojevića u čije ideje kao da nije više vjerovala cijela svlačionica. Zato su tu danas oni koji vjeruju u Stankovićev plan, njegove ideje, baš koliko vjeruje i sam Stanković, koji je iz srca govorio poslije meča da se nije kockao kada je promijenio formaciju - što je i njegova ekipa htela da potvrdi na terenu.

"Očekivali smo ovakav ishod, jer smo se tako i spremali", rekao je samouvremeno Krunić poslije meča za TV Arena Sport koji je učinio sve da ostvari zamisli svog trenera koji mu je dao kapitensku traku i najveću odgovornost u Lilu: "Znali smo kakav je rival, bez obzira na njihovu trenutnu rezultatsku krizu. U pripremi smo vidjeli koliko su kvalitetna ekipa i željeli smo da za ovaj grb i dres ostvarimo dobar rezultat. U tome smo uspjeli".

Dajte ovom čovjeku šta traži

Kada je došao u Zvezdu, Rade Krunić je bio među kritikovanijim igračima, za šta su navijači i djelomično imali pokriće. Došao je s ugledom bivšeg igrača Milana, ali su mnogi zaboravili da je bio van forme i da dugo nije igrao, tako da mu je trebalo ipak neko vrijeme da "upali motore". Od tada ih ne gasi, igra u vrhunskoj formi na sredini terena, bez obzira ko mu je partner. Igrao je dobro i kao jedini zadnji vezni u formaciji 4-3-3, prija mu i ideja sa "duplim pivotom" u 3-4-2-1.

Takvog igrača bi i danas mnogi platili suvim zlatom, a "tek" su mu 32 godine. Zbog toga Crvena zvezda i na to mora da misli jer igrač njegove biografije i dalje može da ostvari transfer na Zapad (o Saudijcima da ne pričamo), što ni Dejanu Stankoviću, a ni nikome drugom na "Marakani" danas ne bi odgovaralo.

Krunić, igrač koji je sposoban da sve "pobaca u svoju paukovu mrežu" na sredini terena, ima ugovor sa Zvezdom na još godinu dana, što bi trebalo što pre produžiti ili da budemo direktni: dajte ovom čovjeku ugovor.

Nema veze što ga nikad ne bi tražio.