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Kapiten Vanja Marinković ostaje u Partizanu

Kapiten Vanja Marinković ostaje u Partizanu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kapiten Partizana Vanja Marinković ostaće u timu Đoana Penjaroje.

Vanja Marinković ostaje u Partizanu Izvor: MN PRESS

Partizan je u ljetnjem periodu sezone uspio da zadrži nekoliko igrača, od nekih se svojevoljno oprostio, dok su neki samoinicijativno napustili tim. Bilo kako bilo, dobre vijesti stižu za Grobare, pošto je kapiten Vanja Marinković postigao dogovor o produženju ugovora sa Parnim valjkom.

Kako piše Meridian sport, Vanja Marinković u Humskoj ostaje još dvije godine, odnosno popularnih "jedan plus jedan". Ostanak kapitena veoma je važan, jer je, i pored povrede koja ga je odvojila od terena u drugom dijelu sezone, Marinković veoma važan dio tima. Kao dijete kluba vratio se u ekipu prije dvije godine, dok je tim predvodio Željko Obradović.

Takođe, Vanja Marinković je započeo treninge nakon što je doživeo kidanje Ahilove tetive. Srpski reprezentativac polako se vraća u ritam treninga i očekuje se da bude spreman da pomogne ekipi u narednoj sezoni.

Ko je napustio Partizan?

Partizan su napustili:

  • Dvejn Vašington (Bajern)
  • Sterling Braun (Žalgiris)
  • Nik Kalates (PAOK)
  • Isak Bonga (Panatinaikos)
  • Dilan Osetkovski (Valensija)
  • Šejk Milton (bez kluba)
  • Aleksa Radanov (bez kluba)
  • Bruno Fernando (Efes)

Uprkos brojnim odlascima, Partizan je uspio da sačuva okosnicu tima. Prije svega Karlika Džounsa, čiji je ostanak bio prioritet još tokom sezone. Tu su i Mario Nakić i Arijan Lakić, dok se za Alekseja Pokuševskog spekulisalo da bi mogao da pređe u Olimpijakos, PAOK ili neki drugi grčki klub.

U Humskoj ostaju i Tonje Džekiri i Žofri Lovernj. Posebna priča je Džabari Parker, koji je i dalje zvanično igrač Partizana, iako je drugi dio prošle sezone proveo na pozajmici u Huventudu i želi da ostane u španskom klubu.

Ujedno, spominje se i odlazak još jednog domaćeg igrača, Mitra Bošnjakovića. Kada su u pitanju pojačanja za koja se tvrdi da su praktično završena, Nikola Tanasković bi trebalo da se vrati u Humsku iz Budućnosti. Govori se i da su za Partizan već potpisali Derik Vilis i Kajl Olman, a kako je Kevarijus Hejs napustio Monako, očekuje se da i njegov ugovor uskoro bude ozvaničen u Humskoj.

Bonus video: 

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01:05:33
Priča za medalju: Milenko Tepić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Vanja Marinković KK Partizan

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