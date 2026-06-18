Bogdanović i Jokić zajedno u NBA ligi: Poznat je i datum, da krenu u pohod na titulu

Bogdan Bogdanović mogao bi karijeru da nastavi baš u Denveru i da sa Nikolom Jokićem zaigra u NBA ligi, a ne samo u reprezentaciji Srbije.

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Bogdan Bogdanović i Nikola Jokić mogli bi da postanu saigrači i u NBA ligi, ne samo u reprezentaciji Srbije. Zajedno bi mogli da napadnu titulu u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu i to bi moglo uskoro da se ostvari, prenosi "Meridian sport".

Prema njihovim nezvaničnim informacijama, Denver čeka da prođe 30. jun kako bi krenuo u lov na Bogdanovića. Sve to bi moglo relativno brzo da bude riješeno pošto je sve izvjesnije da Klipersi ne računaju na njega i da neće aktivirati posljednju godinu ugovora od 16 miliona dolara.

"Nagetsi su i ranije u tefteru podebljali njegovo ime, svjesni koliko Bogdan i Nikola pozitivno utiču jedan na drugoga i čine ekipu kvalitetnijom i samouvjerenijom. Međutim, tada nije bilo finansijskog prostora da ga angažuju zbog ugovora koji važi do 30. juna", navodi se u tekstu.

Bogdanović nije imao željenu minutažu u Los Anđelesu, dobijao je šansu "na kašičicu" i jasno je da su ekstremno male šanse da Klipersi aktiviraju timsku opciju i produže njegov ugovor. Ako se to ne dogodi Bogdan će biti slobodan igrač i moći će da bira gdje će da nastavi karijeru. Možda to baš bude u Denveru.