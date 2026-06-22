Željko Obradović se vratio u Panatinaikos, a navijači su ga dočekali sa oduševljenjem i skandiranjem.

Izvor: Instagram/paobcgr/Screenshot

Željko Obradović vratio se danas u Panatinaikos sa kojim je potpisao ugovor na tri godine, a već na promociji je vidio šta ga čeka i šta navijači očekuju od njega u povratničkom mandatu poslije 14 godina.

Već po dolasku u novu arenu u kojoj igra Panatinaikos, vidjeli smo da su navijači palili baklje, pjevali pjesme i skandirali ime novog trenera, da bi takođe prekinuli i njegovu konferenciju za medije. Kada se Obradović obratio i saopštio planove sa Panatinaikosom, opet je izašao pred najvjernije fanove i vidio koliko su svi jedva čekali njegov povratak.

Obradović je bio izuzetno raspoložen, nasmijan zbog povratka u Panatinaikos, pa je zagrlio gazdu kluba Janakopulosa koji se zatim obratio navijačima dok su i dalje skandirali njegovo ime.

"Vi ste srce Panatinaikosa, vi ste oni koji nam daju motiv da idemo još više i još dalje, a stigao je čovjek, gospodar prstenova, da nas odvede na još viši nivo", rekao je Janakopulos istakavši da je povratak Obradovića u klub veći i od osvajanja Evrolige, dok je stigao i da "potkači" Olimpijakos.

Vidi opis Željko zagrlio gazdu i nastao delirijum: "Gospodar prstenova" nasmijan slušao skandiranje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 12 / 12 AD

Obradović je rekao da mu nije bitno da dođe do svoje desete titule u Evroligi, nego do osme za Panatinaikos, čime je već unaprijed kupio navijače koji dobro pamte najbolje razdoblje u istoriji kluba i njegov mandat od 1999. do 2012. godine.

Podsjetimo, Željko Obradović je dobio trogodišnji ugovor u Panatinaikosu vrijedan 12 miliona evra i očigledno je da atinski klub i te kako planira na duge staze sa njim, uz naravno podršku navijača koji su ga dočekali kao heroja. To nije ni čudo kada se zna da je osvojio 18 domaćih trofeja sa "zelenima" i još pet Evroliga.

Pogledajte 00:38 Navijači prekinuli konferenciju za medije Željka Obradovića Izvor: Youtube/Panathinaikos BC Izvor: Youtube/Panathinaikos BC

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