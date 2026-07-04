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Veleobrt oko Isaka Bonge: 7,5 miliona evra sve mijenja, ovo je njegova nova destinacija

Veleobrt oko Isaka Bonge: 7,5 miliona evra sve mijenja, ovo je njegova nova destinacija

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nijemac Isak Bonga najbliži je da zaduži dres španskog giganta Real Madrida.

Isak Bonga ide u Real Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA

Njemački reprezentativac Isak Bonga je platio obeštećenje od 700.000 evra i napustio Partizan, a uskoro ćemo saznati koja će biti njegova sljedeća destinacija u Evroligi. Kako prenosi španski "Encestando", Real Madrid nudi Bongi trogodišnji ugovor vrijedan približno 7,5 miliona evra.

MVP finala prošlogodišnjeg Evropskog prvenstva je imao važeći ugovor sa crno-bijelima na još godinu dana, a postojala je i NBA klauzula. Ipak, Bongu ćemo i dalje gledati na evropskim terenima i sve je blizu ozvaničenja.

Barselona je takođe bila zainteresovana za njegovo dovođenje i bila je spremna da plati klauzulu, a u cijeloj priči se spominjao Panatinaikos. Kako sada stvari stoje, Real je najbliži da obezbijedi veliko pojačanje za narednu sezonu.

Kraljevski klub će sljedeće sezone predvoditi Pedro Martinez koji je već pokušao da dovede Bongu u Valensiju prošlog ljeta. Nijemac je prošle sezone prosječno bilježio 10 poena i 5,6 skokova i bio jedan od najboljih u Partizanu u posljednje dvije sezone.

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Tagovi

Isak Bonga košarka KK Partizan KK Real Madrid

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