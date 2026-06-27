Nova transfer "bomba" u najavi: Željko Obradović dovodi Džoela Bolomboja

Panatinaikos želi Džoela Bolomoja, centra Crvene zvezde
Kako stvari stoje, Džoel Bolomboj neće produžiti saradnju sa Crvenom zvezdom, ali to ne bi trebalo da ga brine jer grčki mediji prenose da bi karijeru mogao da nastavi u Panatinaikosu. Željko Obradović i tim iz Atine imaju ambiciju da dovedu centra sa ruskim pasošem.
Kako piše Sport24, Džoel Bolomboj je postao želja Panatinaikosa. Od ranije je poznato da grčki tim želi i Brankua Badija, koga navodno žele i crveno-bijeli, a sada postoji interesovanje i za centra Zvezde. Iako je Bolomboj veći dio sezone propustio zbog oporavka od povrede, čini se da takva situacija ne brine Željka Obradovića.
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Bogata karijera centra starog 32 godine i iskustvo pod obručima koje ima u Evroligi sami po sebi su dobra preporuka. Međutim, to što je beležio svega 5,5 poena i 4,5 skokova u minuloj sezoni nije sjajna statistika, ali s obzirom na to da su "zeleni" otpisali Keneta Farida, a imaju namjeru da dovedu Mustafu Fala iz Olimpijakosa, uloga Džoela Bolomboja kao trećeg centra bila bi sasvim zadovoljavajuća, pošto je u timu i Matijas Lesor.