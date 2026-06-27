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Nova transfer "bomba" u najavi: Željko Obradović dovodi Džoela Bolomboja

Nova transfer "bomba" u najavi: Željko Obradović dovodi Džoela Bolomboja

Autor Tijana Jevtić
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Panatinaikos želi Džoela Bolomoja, centra Crvene zvezde

Željko Obradović dovodi Džoela Bolomboja u Panatinaikos Izvor: MN PRESS

Kako stvari stoje, Džoel Bolomboj neće produžiti saradnju sa Crvenom zvezdom, ali to ne bi trebalo da ga brine jer grčki mediji prenose da bi karijeru mogao da nastavi u Panatinaikosu. Željko Obradović i tim iz Atine imaju ambiciju da dovedu centra sa ruskim pasošem.

Kako piše Sport24, Džoel Bolomboj je postao želja Panatinaikosa. Od ranije je poznato da grčki tim želi i Brankua Badija, koga navodno žele i crveno-bijeli, a sada postoji interesovanje i za centra Zvezde. Iako je Bolomboj veći dio sezone propustio zbog oporavka od povrede, čini se da takva situacija ne brine Željka Obradovića.

Bogata karijera centra starog 32 godine i iskustvo pod obručima koje ima u Evroligi sami po sebi su dobra preporuka. Međutim, to što je beležio svega 5,5 poena i 4,5 skokova u minuloj sezoni nije sjajna statistika, ali s obzirom na to da su "zeleni" otpisali Keneta Farida, a imaju namjeru da dovedu Mustafu Fala iz Olimpijakosa, uloga Džoela Bolomboja kao trećeg centra bila bi sasvim zadovoljavajuća, pošto je u timu i Matijas Lesor.

Tagovi

Džoel Bolomboj Željko Obradović KK Panatinaikos

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