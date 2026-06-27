Panatinaikos želi Džoela Bolomoja, centra Crvene zvezde

Izvor: MN PRESS

Kako stvari stoje, Džoel Bolomboj neće produžiti saradnju sa Crvenom zvezdom, ali to ne bi trebalo da ga brine jer grčki mediji prenose da bi karijeru mogao da nastavi u Panatinaikosu. Željko Obradović i tim iz Atine imaju ambiciju da dovedu centra sa ruskim pasošem.

Kako piše Sport24, Džoel Bolomboj je postao želja Panatinaikosa. Od ranije je poznato da grčki tim želi i Brankua Badija, koga navodno žele i crveno-bijeli, a sada postoji interesovanje i za centra Zvezde. Iako je Bolomboj veći dio sezone propustio zbog oporavka od povrede, čini se da takva situacija ne brine Željka Obradovića.

Vidi opis Nova transfer "bomba" u najavi: Željko Obradović dovodi Džoela Bolomboja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Bogata karijera centra starog 32 godine i iskustvo pod obručima koje ima u Evroligi sami po sebi su dobra preporuka. Međutim, to što je beležio svega 5,5 poena i 4,5 skokova u minuloj sezoni nije sjajna statistika, ali s obzirom na to da su "zeleni" otpisali Keneta Farida, a imaju namjeru da dovedu Mustafu Fala iz Olimpijakosa, uloga Džoela Bolomboja kao trećeg centra bila bi sasvim zadovoljavajuća, pošto je u timu i Matijas Lesor.