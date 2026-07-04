Sad već bivši košarkaš Partizana Isak Bonga postaće igrač Panatinaikosa

Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Partizana Isak Bonga (26) platio je 700.000 evra da napusti crno-bijele, a sad je poznato i zbog kog kluba. Kako javlja "Basketnews", Nijemac karijeru nastavlja u Grčkoj, u Atini, u timu Panatinaikosa koji s klupe vodi Željko Obradović.

Isak Bonga će potpisati višegodišnji ugovor, a saradnja Nijemca i Panatinaikosa uključivaće i klauzulu o odlasku u NBA ligu. Ono što je za Bongu posebno važno jeste to što će svakog ljeta imati mogućnost povratka u NBA. Dolaskom Bonge, Panatinaikos je doveo jedno od najvažnijih pojačanja tokom ljeta, a Željko Obradović igrača sa kojim je sarađivao u Partizanu.

Vidi opis Procurilo ime kluba: Bonga platio Partizanu da ode kod Željka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dragana Stjepanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Oryk HAIST / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Bonga je bio na radaru gotovo svih evroligaških klubova, ali se najprije vjerovalo da će sezonu nastaviti u najjačoj ligi na svijetu. Međutim, Panatinaikos je uspio da odnese pobjedu nad svim timovima u eliti, pa čak i nad ekipama u SAD. Iako je prioritet bio povratak u NBA, saradnja se nije materijalizovala zbog prohtjeva Nijemca.

Panatinaikos je tako otišao korak dalje, pored Mustafe Fola koji će biti važan centar u timu Željka Obradovića, pored dolaska Brankua Badija iz Valensije, stigao je i Nijemac koji je u minuloj sezoni bilježio 10 poena, 5,6 skokova, 1,5 asistencija, 0,9 ukradenih lopti za 28 minuta na terenu. Međutim, statistika ne dočarava ulogu koju je Bonga imao u Partizanu i sve ono što je bivši igrač "parnog valjka", zapravo, činio na terenu.

Bonga je prije početka sezone bio proglašen i za najboljeg odbrambenog igrača Evropskog prvenstva u dresu Njemačke, sa kojom je osvojio zlatnu medalju. Protiv Turske, u borbi za tron, odigrao je jedan od najboljih mečeva, pošto je ubacio 20 poena, a za tri je šutirao "4 od 4", a imao je i pet skokova i tri asistencije.

Bonga je gradio i karijeru u NBA ligi, igrao je za Lejkerse, Vašington i Toronto, a onda je 2022. stigao u Evropu.