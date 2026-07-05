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Milutin Aleksić: "Ovo je apsolutno najveći udarac za Partizan"

Milutin Aleksić: "Ovo je apsolutno najveći udarac za Partizan"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Bivši košarkaš Zvezde Milutin Aleksić govorio je o odlasku Isaka Bonge iz tabora crno-bijelih.

Milutin Aleksić o odlasku Isaka Bonge iz Partizana Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC/TV Una screenshot

Bivši košarkaš Crvene zvezde Milutin Aleksić smatra da je odlazak Isaka Bonge najveći udarac za Partizan. Dan nakon što je njemački krilni košarkaš platio obeštećenje od 700.000 evra i sam "izašao" iz ugovora, stručni komentator TV Una vjeruje da je to nenadoknadiv gubitak za ekipu Đoana Penjaroje.

"Vječiti po mom mišljenju trebaju da mnogo dugoročnije prave planove nego od sezone do sezone. Ovo je apsolutno za mene najveći udarac koji je Partizan mogao da doživi. To je najkonzinstentniji igrač, najbolje opravdao ulogu velikog pojačanja, bio na svim mjestima na parketu, doprinosio u defanzivi, u oba pravca pokazao zašto je svjetski prvak... Igrač je koji se najbolje snašao u ovom ne tako laganom ambijentu za prilagovađanje, bez obzira na kvalitet", rekao je Milutin Aleksić u emisiji "SPORTUNA".

Dok se išćekuje da Isak Bonga potpiše za Panatinaikos i opet se pridruži Željku Obradoviću, Aleksić naglašava da je Nijemac uradio u Beogradu što mnogi nisu. Zato i vidi kao veoma negativnu stvar to što je Bonga sam "izašao" iz ugovora, što neće poslužiti crno-bijelima ni u drugim pregovorima.

"Nije lako igrati u Zvezdi i Partizanu i zbog drugih faktora, publike i svega, a Bonga je uspio. Ako sam dobro protumačio saopštenje Partizana, on je samostalno to uradio (platio obeštećenje). Već godinama pričam da i Zvezda i Partizan moraju da vode računa o imidžu, kako posluju, kakve igrače dovode, kako se prema njima ophode...".

"Ako se sazna da je neki igrač sam otišao..."

Aleksić je ukazao i na dugoročnu štetu koju bi ovaj Bongin potez mogao da nanese klubu iz Humske.

"Košarkaški svijet je jako mali i ako se sazna da neki igrač samovoljno izlazi iz ugovora, jako je problematično nekog igrača ubijediti da dođe u tu sredinu. Jako je važna transparentnost i kako dočekujemo igrače iz inostranstva koji bi trebalo da obogate naše rostere. Da sutra iz njihovog iskustva neki igrač poželi da dođe u ovu sredinu", rekao je Aleksić.

Iz Partizana su do sada otišli Sterling Braun (Žalgiris), Dvejn Vašington (Bajern), Dilan Osetkovski (Valensija) i Nik Kalates (PAOK).

"Podsjetiću i zvezdaše, da ne bude samo o Partizanu"

Imao je Aleksić zamjerku i za Crvenu zvezdu u vezi sa ovom temom.

"Podsjetiću i na veoma neprijatan rastanak sa Jagom. Da ne bude da samo o Partizanu pričam. To je nešto što veoma zamjeram i dijelu Zvezdine publike. Onako ispratiti igrača koji je sve ono pretrpio - odlaske, vraćanja, sve neprijatnosti koje su mu priševene, a najmanje ih je zaslužio požrtvovanjem i pozitivnošću. Preokrete i pobjede je donosio, a onako ga ispratiti...", kazao je Aleksić.

Brazilac Jago Dos Santos napustio je Zvezdu usred sezone i prešao u Virtus, a sve nakon što je takmičarsku 2025/26 dočekao u rodnoj zemlji kao "prekobrojan" na Malom Kalemegdanu, pa ga je klub ipak vratio nazad u Srbiju. U toku zime kod trenera Saše Obradovića je izgubio ulogu poslije odluke da bude pružena veća minutaža Stefanu Miljenoviću, čime je završen mandat borbenog Južnoamerikanca u crveno-bijelom.

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Tagovi

Isak Bonga košarka KK Partizan Milutin Aleksić

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