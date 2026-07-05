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Bonga ovo nije mogao da odbije: Poznato šta su mu Obradović i Panatinaikos ponudili

Bonga ovo nije mogao da odbije: Poznato šta su mu Obradović i Panatinaikos ponudili

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nijemac Isak Bonga biće kapitalno pojačanje za atinskog velikana koji je na klupu vratio najtrofejnijeg evropskog trenera Željka Obradovića.

Panatinaikos ponudio 10 miliona Isaku Bongi Izvor: Oryk HAIST / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema navodima španske "Marke", pitanje je vremena kada će doskorašnji košarkaš Partizana Isak Bonga potpisati za Panatinaikos. Iako je Real Madrid do juče važio za prvog favorita nudeći mu 7,5 miliona za tri godine, atinski velikan je "podebljao" ovu sumu.

U pitanju je cifra od 10.000.000 evra za period od tri godine, što je znatno više od onoga što mu je ponudio kraljevski klub. Adut u pregovorima je svakako i Željko Obradović sa kojim je Bonga uspješno sarađivao u Partizanu.

Kako se može čuti u grčkim medijima, očekuje se da će eventualni dolazak Bonge donijeti promjene u sastavu Panatinaikosa, pa se spekuliše o sudbinama Džedija Osmana, Huanča Ernangomeza i Najdžela Hejsa-Dejvisa. Navodno bi Real mogao da se "osveti" Panatinaikosu i angažuje Španca.

Podsjetimo, Nijemac je platio obeštećenje od 700.000 evra i napustio Partizan, dok ovog puta nije aktivirana NBA klauzula koja je iznosila 900.000 evra. Bonga će i u Panatinaikosu imati isti uslov za odlazak na najveću scenu, ako bude stigla primamljivija ponuda od onih koje stižu iz Evrolige.

Nijemac je prošle sezone prosječno bilježio 10 poena i 5,6 skokova i bio jedan od najboljih u Partizanu u posljednje dvije sezone, a već prošlog ljeta je odbio nekoliko evropskih klubova. Imao je ugovor sa crno-bijelima do 2028. godine, ali odlučio da je vrijeme za nove izazove.

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Tagovi

Isak Bonga KK Panatinaikos

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