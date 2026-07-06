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"Imaš 24 sata": Željko Obradović rekao Isaku Bongi kako stoje stvari

"Imaš 24 sata": Željko Obradović rekao Isaku Bongi kako stoje stvari

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Isak Bonga bi trebalo uskoro da zaduži opremu Panatinaikosa, ali sve može da se promijeni u trenu...

Isak Bonga ima 24 sata za odluku Evropa ili NBA Izvor: MN PRESS

Doskorašnji košarkaš Partizana Isak Bonga ima još 24 sata da donese odluku o svojoj budućnosti. Iako mu je Panatinaikos dao velikodušnu ponudu od 10,5 miona evra za tri godine, Nijemac i dalje čeka na poziv iz NBA lige...

Kako "Mozzartsport" prenosi, ukoliko prošlogodišnji MVP finala Evropskog prvenstva pronađe klub u najjačoj ligi koji zadovoljava njegove potrebe, Bonga će ponovo aktivirati izlaznu klauzulu. Vidjećemo koliko je ovaj scenario verovatan, pošto grčki mediji tvrde da je sve gotovo oko transfera u Atinu gdje Nijemac stiže na nagovor Željka Obradoviča.

Partizan je zaradio 700.000 evra jer je Bonga aktivirao klauzulu i napustio klub prije isteka ugovora. Pravi rat se vodi za njega ovog ljeta, prvo su Olimpijakos i Real Madrid poslali svoje ponude, da bi Panatinaikos cifrom, ali i adutom na klupi uspio da privoli sjajno krilo. Ipak, njegova želja je NBA, ali je pitanje da li će se sve kockice poklopiti.

Partizan igrači napuštaju kao na traci, već su otišli Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Dilan Osetkovski i Aleksa Radanov, dok bi istim putem mogli i Bruno Fernando i Aleksej Pokuševski.

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Tagovi

Isak Bonga KK Panatinaikos KK Partizan

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