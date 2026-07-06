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Još jedan odlazak iz Partizana: Došao u ferbuaru i napustio klub poslije pet mjeseci

Još jedan odlazak iz Partizana: Došao u ferbuaru i napustio klub poslije pet mjeseci

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Aleksa Radanov je napustio Partizan, crno-bijeli su se oglasili i potvrdili da je povremeni reprezentativac Srbije otišao.

Aleksa Radanov otišao iz Partizana Izvor: MN PRESS

Nastavljaju se odlasci iz Partizana. Najnoviji na listi igrača koji napuštaju klub je Aleksa Radanov. Povremeni srpski reprezentativac će promijeniti sredinu i nastaviće karijeru u nekom drugom klubu. Potvrdili su to i crno-bijeli.

"Radanov od naredne sezone neće nositi dres Partizana. Pridružio se klubu u februaru ove godine i ovog ljeta će promijeniti sredinu. Aleksa, hvala na svemu i srećno u nastavku karijere", stoji u objavi kluba.

Radanov je došao u tim neposredno pre Kupa Radivoja Koraća i zbog nedostatka srpskih igrača u timu u tom momentu. Karijeru je počeo u Crvenoj zvezdi, igrao je još za FMP, Igokeu, Peristeri, Runu, Megu, Legiju i Bajern Minhen. Ima sedam titula u srpskoj i regionalnoj košarci, tri ABA lige sa Zvezdom, tri domaća šampionata sa crveno-bijelima i Kup Koraća.

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Tagovi

Aleksa Radanov košarka KK Partizan

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