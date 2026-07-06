Još jedan odlazak iz Partizana: Došao u ferbuaru i napustio klub poslije pet mjeseci

Aleksa Radanov je napustio Partizan, crno-bijeli su se oglasili i potvrdili da je povremeni reprezentativac Srbije otišao.

Izvor: MN PRESS

Nastavljaju se odlasci iz Partizana. Najnoviji na listi igrača koji napuštaju klub je Aleksa Radanov. Povremeni srpski reprezentativac će promijeniti sredinu i nastaviće karijeru u nekom drugom klubu. Potvrdili su to i crno-bijeli.

"Radanov od naredne sezone neće nositi dres Partizana. Pridružio se klubu u februaru ove godine i ovog ljeta će promijeniti sredinu. Aleksa, hvala na svemu i srećno u nastavku karijere", stoji u objavi kluba.

Radanov je došao u tim neposredno pre Kupa Radivoja Koraća i zbog nedostatka srpskih igrača u timu u tom momentu. Karijeru je počeo u Crvenoj zvezdi, igrao je još za FMP, Igokeu, Peristeri, Runu, Megu, Legiju i Bajern Minhen. Ima sedam titula u srpskoj i regionalnoj košarci, tri ABA lige sa Zvezdom, tri domaća šampionata sa crveno-bijelima i Kup Koraća.

Aleksa Radanov od naredne sezone neće nositi dres Partizana. Nako što se crno-belima pridružio u februaru ove godine, srpski košarkaš će ovog leta promeniti sredinu.



Aleksa, hvala na svemu i srećno u nastavku karijere!pic.twitter.com/07mFY3v6zQ — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)July 6, 2026

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