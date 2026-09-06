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Spremite se za spektakl: Leo Mesi i Kristijano Ronaldo saigrači prvi put u karijeri!

Spremite se za spektakl: Leo Mesi i Kristijano Ronaldo saigrači prvi put u karijeri!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor Kurir Sport
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Ljubitelji fudbala imaju privilegiju da žive u eri vjerovatno dva najbolja fudbalera svih vremena, koji više od 20 godina guraju jedan drugog do neslućenih granica.

Leo Mesi i Kristijano Ronaldo saigrači prvi put u karijeri! Izvor: David Rawcliffe / AFP / Profimedia

Ljubitelji fudbala imaju privilegiju da žive u eri vjerovatno dva najbolja fudbalera svih vremena, koji više od 20 godina guraju jedan drugog do neslućenih granica.

Posebno je to bio slučaj u vremenu dok je Lionel Mesi igrao za Barselonu, a Kristijano Ronaldo za Real Madrid, gde su imali nebrojene bitke u kojima su ljubitelji fudbala mogli samo da uživaju.

Jedino što nikada nismo vidjeli kada su oni u pitanju, jeste da budu saigrači. Pošto trenutno Mesi igra u Americi za Majami, a Ronaldo za Al Nasr u Saudijskoj Arabiji, šanse da do kraja karijere zaigraju u istom klubu su minimalne.

Ipak, uskoro bismo mogli da ih vidimo u istom timu na terenu!

Naime, Karlos Tevez je najavio svoj oproštajni meč u decembru. Legendarni napadač Argentine je dobar prijatelj sa Mesijem iz reprezentacije, dok je sa Ronaldom takođe prijatelj iz perioda kada je igrao za Mančester junajted.

Tevez je najavio da će i Mesi i Ronaldo biti na njegovom oproštaju, što će samim tim dati ovom događaju drugu dimenziju i to će biti spektakl kakav fudbal ne pamti!

"Leo Mesi i Kristijano Ronaldo će biti tu. Ići ću sam da ih dovedem ukoliko budem morao. Imam ih obojicu na WhatsApp-u", poručio je Tevez.

Tevez je karijeru završio 2021. godine, a tokom karijere je igrao za Boku Juniors, Korintijans, Vest Hem, Mančester junajted, Mančester siti, Juventus i Šangah Šenhua.

(MONDO, Kurir Sport)

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Tagovi

Lionel Mesi Kristijano Ronaldo Karlos Tevez

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