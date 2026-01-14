"Znam zašto Australijanci ne vole Novaka": Legenda koja ga je branila kada niko nije otkrila veliku istinu

Pol Meknami jedan je od rijetkih koji su bili na strani Novaka Đokovića tokom čitave karijere.

Zviždali su Novaku Đokoviću u Londonu, Parizu, Njujorku, ali i tamo gdje je postao besmrtan sa 10 grend slem titula. Srpski as ima veliku navijačku bazu u Australiji, ali ne godi svima njegov temperament i srpski inat. O tome je govorio jedan od rijetkih koji je bio na njegovoj strani tokom afere i deportacije 2022. godine, Pol Meknami.

Legendarni australijski teniser kaže da bi Đoković ponovo mogao da suoči sa zvižducima dijela navijača jer ga uprkos tome što je najtrofejniji u Melburnu ne vole svi. Zašto je to tako?

Meknami je objasnio da je Novak nekim svojim postupcima iritirao Australijance, naravno, najviše se izdvaja situacija tokom pandemije koronavirusa. Novaka su deportovali kao najvećeg kriminalca, nakon što je nekoliko dana boravio u nehumanim uslovima.

Istina je da Đokoviću sve manje zvižde, a sigurno je bio jedan od najomraženiji i najpotcjenjenijih kada se pojavio i pokvario "žurku" Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

"Mislim da je olimpijsko zlato učvrstilo njegov status iz perspektive poštovanja. Ne mislim da više postoji problem sa poštovanjem. Njegov rekord je najveći. U to nema sumnje", rekao je Meknami i dodao:

"Ali popularnost? Ne toliko. Proveo sam mnogo vremena sa Novakom, on je toliko popularan na Balkanu da vidim suprotno u poređenju sa Zapadom. Voljen je u tom dijelu svijeta", kaže slavni Australijan i poentira:

"Stvar kod Australijanaca je u tome što kod njih ima malo drame. To nervira Australijance. Volim Novaka - poznajem ga lično. On je veoma dobar momak, ali nervira Australijance. Njegovi maniri nisu naša stvar. On je dobar momak."

Šta kaže o Đokovićevim šansama?

Pol Meknami ne misli da Novak Đoković ima velike šanse da pobijedi Karlosa Alkarasa i Janika Sinera i domogne se rekordnog pehara.

"Prošle godine je stigao do polufinala sva četiri grend slema, ali je na sva četiri teško poražen. Godinu dana ranije je osvojio Olimpijske igre, što je bilo nevjerovatno, pobijedio je Alkaraza, ali je to bio meč u tri seta. Mislim da igranje u pet setova čini to veoma malo vjerovatnim", rekao je Meknami.

Ipak, dijeli mišljenje sa ostatkom teniske javnosti da bi na Vimbldonu mogao da pokaže najveći nivo tenisa. "Mislim da postoji šansa, i on sam to priznaje, ali mislim da malo zavisi od toga da li će se drugi momci potruditi, pa ćemo vidjeti", dodao je bivši direktor turnira Australijan opena.