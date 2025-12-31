Đoan Penjaroja o porazu Partizana u Valensiji: "Gradimo tim, moramo da razumijemo šta je Evroliga"

Trener crno-bijelih analizirao je neuspjeh svog tima na gostovanju Valensiji.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Partizana Đoan Penjaroja rekao je poslije poraza protiv Valensije u Španiji da ne može biti zadovoljan rezultatom, ali da je dobro što se njegov tim borio protiv favorita do kraja.

"Promašili smo dobre šuteve za tri poena, postigli smo premalo i na taj način je teško pobijediti u gostima protiv Valensije. Tim se dobro takmičio, pokazao napredak i bio potpuno ravnopravan 35-36 minuta. Ovo je trenutak u kojem gradimo tim, u kojem bi trebalo da razumijemo šta je Evroliga kao takmičenje. Nemoguće je da budemo srećni zato što smo izgubili, ali mislim da smo solidno odigrali utakmicu", rekao je Đoan Penjaroja u izjavi za TV Arena sport.

Bunili su se crno-bijeli zbog sporne nesportske lične Kamerona Pejna u završnici meča.

"To je košarka, morate da razumijete situaciju", objasnio je on.

Partizan dočekuje Novu godinu sa skorom 6-13, a u sljedećem kolu gostovaće Monaku 6. januara, na Badnje veče po julijanskom kalendaru.

(MONDO)