"Igraj fudbal za radnika u fabrici, njega nasmij": Premijer ligu preuzimaju roboti, Gigs pamti riječi ser Aleksa

Legendarni Rajan Gigs priznao šta mu se ne sviđa u današnjem fudbalu i šta je ser Aleks Ferguson zahtijevao od igrača.

Izvor: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Legendarni krilni as Mančester junajted Rajan Gigs na jednom događaju na stadionu "Old Traford" rekao je da mu se današnja Premijer liga ne sviđa, jer je postala takmičenje "robota".

Razliku današnjeg i nekadašnjeg fudbala opisao je zahtjevom koji je pred igrače Mančester junajteda iznio najveći trener u istoriji kluba, ser Aleks Ferguson.

"Ser Aleks je govorio dobrim igračima poput Roja Kina i Pola Insa - 'Dodaj loptu onima koji mogu da naprave dobre stvari. Daj je Eriku Kantoni, daj je Andreju Kančelskisu, daj je napadačima i to što prije. To su igrači koji prave takve stvari'. Ser Aleks nam je takođe govorio: 'Daj zaposlenom u fabrici razlog da nasmijan u ponedjeljak ujutru dođe na posao, neka se sjetit da je to vidio u subotu popodne'".

Kada posmatra današnju Premijer ligu, vidi "robotske" tendencije igrača i vidi defanzivniji fudbal nego nekad.

"Postoji tendencija, vjerovatno još od vremena kada sam ja počinjao, da je fudbal postao pomalo robotski, više zasnovan na šablonima igre i defanzivno nastrojen. Ne volim da se vraćam u svoje vrijeme, ali djeluje kao da je igra sada pomalo sputana, čak i kod određenih igrača - i to veoma kvalitetnih igrača. Bio sam trener i znam da mora da postoji struktura, mora da postoji taj defanzivni mentalitet, naravno", rekao je on.

Rajan Gigs je jedan od najvećih igrača koji su igrali Premijer ligu, potom je bio i uspješni selektor Velsa, ali su teške optužbe na njegov račun i privatni skandali bacili sjenku na njegovo ime.

Ipak, kada je riječ o fudbalu, njegove riječi bi uvijek trebalo čuti.

"Pogledajte kako igra Džek Griliš"

"U fudbalu bi trebalo da radite osnovne stvari, ali morate raditi naporno. Tako sam volio da igram, fudbal sa rizikom. Ako bih vidio da napadač trči, pokušao bih da mu dodam 'spoljnom', znajući da trener neće po svaku cijenu da viče na mene zato što sam to uradio. Pomalo sam i pristrasan kada govorim o ovome, jer sam bio krilni igrač koji nije volio samo da daje golove i asistira, već i da potezima pravi razliku i uzbuđuje navijače".

Prema njegovim riječima, današnjem fudbalu nedostaje upravo to - rizik.

"Ta sloboda, da izađeš na teren i izraziš sebe, posebno kod napadača. Sada su uslovi, tereni i infrastruktura mnogo bolji nego kad sam ja počinjao. Ali želiš da vidiš i taj element uzbuđenja, da navijači skaču sa svojih sjedišta. Ako pomenemo Džeka Griliša, vidi se kod njega i sada - slobodan je, uživa u igri, i vidiš rezultate. Mora da postoji ta vrsta 'stroge ljubavi', ali i trener koji ti daje slobodu da griješiš".

"Devet puta neće proći, deseti put hoće"

Izvor: Bildbyran / Zuma Press / Profimedia

"Brajan Kid (bivši pomoćnik u Mančester junajtedu) rekao mi je: 'Napravi deset driblinga u utakmici - devet možda neće uspjeti, ali deseti ti donosi pobjedu.' I to je bila neka vrsta mentaliteta koji sam imao. Naravno, ako bih izgubio loptu devet puta od deset pod vođstvom sera Aleksa, on bi poludio! Ali to je bila kultura u kojoj si bio spreman da izgubiš loptu, da rizikuješ, da nastaviš dalje - jer trener vjeruje u tebe i zna da ćeš na kraju odlučiti utakmicu, stvoriti šansu ili dati gol."

(MONDO)