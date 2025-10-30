logo
Ženi se Rodri Gigs, 14 godina poslije skandala nad skandalima

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Rodri Gigs odlučio je da se vjenča sa svojom izabranicom Viktorijom Filips, a prije 14 godina su svjetski mediji brujali o aferi koja se ne zaboravlja.

Ženi se Rodri Gigs Izvor: Youtube/Dodge Woodall/Screenshot

Rodri Gigs, brat slavnog fudbalera Mančester Junajteda Rajana, staće na "ludi kamen" 14 godina nakon skandala koji im je rasturio porodicu. Tadašnja zvijezda svjetskog fudbala, imao je aferu sa bratovljevom ženom Natašom. Rodri koji se i sam bavio fudbalom konačno je nastavio svojim putem i oženiće se po drugi put u 49. godini.

Njegova izabranica je Viktorija Filips sa kojom je u vezi više od godinu dana. Iako je ovo za mnoge neoprostiv greh, braća su u poslednje vreme popravila svoje odnose, čak se Rodri nedavno našalio na taj račun kada je javno izjavio da je profitirao od afere oko milion funti.

Bruka koja traje godinama

Rodri je manje poznat fudbaler u porodici Gigs, nosio je dresove Torki Junajteda i Salford Sitija prije nego što je počeo da se bavi trenerskim poslom. Nažalost, najveću slavu je dostigao kada je saznao da ga je žena prevarila sa rođenim bratom. Bio je to skandal koji je obilježio Rajana za cijeli život, a sve je isplivalo u javnost 2011. godine.

Sve se dešavalo iza leđa Rodrija i Stejsi sa kojom je Rajan imao dvoje djece. Rodri trenutno vodi podkast i bavi se menadžerstvom, dok se Nataša nedavno udala za vatrogasca Haruna Hedlija.

Rodri je ranije tvrdio da je njegova bivša žena Nataša spavala sa nekoliko drugih fudbalera tokom njihovog braka. Iako čestitke za Rodrija i njegovu novu izabranicu pljušte sa svih strana, jedan pratilac nije odolio: "Nemoj pokazivati bratu", napisao je zlobni komentator.

Rajan Gigs tone sve dublje

U jesen 2020, kada je bio je selektor Velsa, Rajan Gigs je bio uhapšen pod sumnjom da je fizički napao svoju bivšu djevojku Kejt Grevil i njenu mlađu sestru Emu. Optužen je da je nanio povrede bivšoj partnerki, kao i da se ponašao manipulativno i da ju je kontrolisao.

Taj proces se otezao godinama i 1.000 dana nakon hapšenja, optužbe protiv Gigsa su povučene, jer je njegova bivša partnerka nije htjela da svjedoči. Tužioci su procijenili da bez njenog učešća nemaju realnu šansu da Gigs bude osuđen, pa su pale i optužbe da je tukao bivšu djevojku i njenu sestru, kao i da ju je golu izbacivao iz sobe, tukao ih obje...

Gigs je na suđenju pod zakletvom priznao da ni u jednoj od svojih emotivnih veza nije bio vjeran, uključujući i brak sa suprugom. Sve manje se pojavljuje u javnosti, a zbog ovakvih ispada je njegova fudbala karijera potpuno pala u zaborav.

