"Moj sin je pacov, ne spominjite ga": Ime Rajana Gigsa više niko ne izgovara naglas

Rajan Gigs je najveći fudbaler u istoriji Premijer lige i za mnoge najbolje lijevo krilo svih vremena. Nažalost, skandalima i krivičnim djelima za koja je bio optuživan je zauvijek bacio mrlju na svoje ime i neće ga očistiti.

Izvor: EPA/CLAUDIO PERI/YouTube/This Morning

Teško je ukratko sabrati sve što je Rajan Gigs (51) ostvario u karijeri, a ne navesti i njegove skandale i krivična djela. Svojim postupcima i nasilništvom bacio je zauvijek sjenku na sve što je napravio na terenu. Na njemu je stvorio toliko dobrog da je nemoguće popisati u jednom tekstu.

Trenutno je treći u broju odigranih utakmica u Premijer ligi (632, iza Gareta Berija sa 653 i Džejmsa Milnera sa 642). Davao je golove u čak 21 uzastopnoj sezoni Premijer lige i prema tome je rekorder, kao što je rekorder i u broju namještenih golova - čak 162.

Sva ta ostvarenja ipak moraju pasti u drugi plan pred onim njemu najvažnijim, da je igrač sa najviše osvojenih titula u istoriji Premijer lige, započetoj 1992. godine. Ukupno ih ima čak 13, ispred svojih saigrača iz Junajteda, Pola Skolsa sa 11, Garija Nevila sa osam, Denisa Irvina sa sedam Roja Kina sa sedam, Dejvida Bekama sa šest, Nikija Bata sa šest...

Kada se kaže "lijevo krilo", ljubitelji fudbala koji su imali sreću da prate taj sport u njegovoj eri (1990-2014) moraju da pomisle na njega, jer se nije pojavio uticajniji igrač kraj levog boka sve do pojave Gareta Bejla, na Gigsovom zalasku. Igrao je klasičnu "jedanaesticu", pa je sa prolaskom godina gravitirao ka sredini terena i pretvorio se kreatora igre i asistenta koji je i u 38. godini imao dvocifreni broj nameštenih golova.

Kakav je bio igrač? Sve su rekli najveći na svijetu

Izvor: Bildbyran / Zuma Press / Profimedia

"On je u vrhu, potpuno. Istorijski gledano, jedan je od najboljih igrača Premijer lige. Prije svega, zbog kvaliteta njegovih nastupa, a potom i zbog konstantnosti. Podsjeća me pomalo na Denisa Bergkampa, igrali su obojica do 37 godina. Nije tu samo stvar u talentu igrača, već i u ljubavi i strasti igrača. To morate poštovati", govorio je o njemu Arsen Venger.

"Prvi put kada sam došao na utakmicu u Engleskoj, bilo je to sa Barselonom protiv Mančester junajteda. Bilo je to otprilike 1996. ili 1997. godine. Tada je Rajan Gigs bio njihov vrhunski igrač, a bio je to i 2013, 2014. Tako je poseban igrač za Mančester junajted, nikad nije otišao, igrao je u Premijer ligi sve vreme, njegovi brojevi su nevjerovatni", rekao je Žoze Murinjo.

"Neću da umanjim ili kritikujem nikoga od velikih ili veoma dobrih igrača koji su igrali u mom 26-godišnjem periodu u Junajtedu, ali samo četvorica su bili svjetska klasa. Erik Kantona, Rajan Gigs, Kristijano Ronaldo i Pol Skols. A od njih četvorice, Ronaldo je bio kao ukras na vrhu novogodišnje jelke", govorio je o njemu ser Aleks Ferguson, koji ga je trenirao decenijama i sa kojim je ostvario sve velike uspjehe.

"Stajao sam mirno, a on je bio kao u usporenom snimku. Kao gazela. Njegova kretnja bez lopte... Obarao je protivnike samo kretnjom, u tom slučaju Lija Diksona. To je bio Rajan Gigs. Nebitno da li je igrao na treningu ili na utakmici. To su bili njegovi momenti", govorio je njegov saigrač Fil Nevil, opisujući vjerovatno najlepši gol u Gigsovoj karijeri. Pogledajte taj pogodak:

Gol Rajana Gigsa protiv Arsenala Izvor: Youtube/England

Poslije velike igračke karijere, Rajan Gigs je bio privremeni menadžer Junajteda 2014, potom asistent Holanđaninu Luju Van Galu od 2014. do 2016, zatim uspješan selektor Velsa od 2018. do 2022. godine. Odveo je ekipu na Evropsko prvenstvo, ali je podnio ostavku prije turnira, zbog suđenja. Njegova trenerska karijera je tu nepovratno stala.

Kako je igrač koji je na terenu nije imao mrlju i koji nikad nije bio isključen za 24 sezone u Premijer ligi postao negativac? Život, ipak, nije fudbal, a kada je izuvao kopačke, pravio je greške, skandale i krivična djela.

Postao preljubnik, pa napasnik i siledžija

Izvor: Channel 5 / Planet / Profimedia

Rajan Gigs je još u poznoj fazi svoje igračke karijere dolazio u središte skandala. Cijeli svijet je ostao u šoku kada se saznalo da je za vijreme svog braka sa Stejsi Kuk, sa kojom ima dvoje djece, osam godina imao aferu sa suprugom svog rođenog brata Rodrija - Natašom (oboje na slici).

"Stidim ga se. Ne mogu da se natjeram ni da izgovorim njegovo ime", govorio je njegov otac Dani kada je Rajan Gigs postao selektor Velsa, zemlje svog oca, takođe reprezentativca, ali u ragbiju.

Njegov brat Rodri je govorio javno o toj bolnoj temi.

"Počeo sam da sumnjam oko 2008. godine. Mančester junajted je osvojio titulu i bila je žurka u dnevnoj sobi, posvađao sam se sa suprugom i bile su poruke u telefonu. Tada sam imao instinkt da je to bio Rajan. Razbio sam telefon, nisam znao od koga su, ali imao sam instinkt da je to bio Rajan. Razgovarao sam sa majkom i rekla mi je da je on".

"Poricao je sve, a onda je morao da prizna"

Izvor: printscreen/youtube/This Morning

"Bilo je šest ujutru, sestra i majka su ušle kroz vrata i dale su mi novine, koje su to objavile. Sve je procurilo u javnost od Nataše. Otišla je u Španiju. Telefon joj je bio isključen i odvela je i djecu. I moj brat je bio u Španiji. Nisam mogao da dođem do Nataše, a on je to poricao. Bilo je to bizarno. Bio je to niz osjećaja - šok, nevjerica... On je poricao sve. Rekao sam mu da imam njihove poruke i slike, tada je priznao"

Šest sedmica poslije toga je Rajan Gigs došao do njega.

"Rekao mi je da je u pitanju bio samo se*s, ništa više. Kada je neko tako uspješan fudbaler kao on što je bio, onda ima stvari koje drugi nemaju. Žao mi ga je. Imao je lijep život, porodicu, djecu... I nije bio srećan onim što je imao i što je radio. Ostala je i trudna sa njim, sreli su se u hotelu u Mančesteru i rekla mu je da hoće da abortira i tražila je novac za to od njega"

"Moj sin je pacov"

Dani Vilson, otac Rajan Gigsa, nije u dobrom odnosu sa sinom i njegovom majkom i to traje decenijama, jer ga porodica Gigs od starta nije htjela za zeta. Tvrdi da bi njihov kontakt sve promijenio, da je bilo prilike.

"Njemu se niko nije suprotstavio. Da mi je bilo dozvoljeno da ga vidim, ne bih mu dopustio da se ovako ponaša. Iako sam išao da gledam kako trenira i igra, uvijek bi me isključivao. Nije me želio u svojoj blizini", govorio je Dani Vilson, poreklom iz afričke države Sijera Leone.

Kada je saznao za preljubu svog sina, odmah je jurio da ga vidi.

"Pacov. Ne mogu da shvatim da bilo ko to može da uradi rođenom bratu. Čitao sam o tome u novinama, uskočio u auto i jurio sam ka Mančesteru. Bog sveti zna šta bi mu se dogodilo, ali svakako ne bi bilo dobro. Dva puta su me zaustavljali zbog prebrze vožnje i drugi put sam rekao policajcu: 'Ja sam otac Rajana Gigsa' i mogao je da vidi da sam ljut na njega. Rekao mi je 'Neću vas kazniti, ali sačekajte pet minuta, okrenite se i idi kući. To sam i uradio".

U tom haosu se pomirio sa svojim sinom Rodrijem. "Prijatelji smo i igramo zajedno golf"

Kad je bio uhapšen, tu je bio kraj

Godinama kasnije, u jesen 2020, kada je bio je selektor Velsa, Rajan Gigs je bio uhapšen pod sumnjom da je fizički napao svoju bivšu djevojku Kejt Grevil i njenu mlađu sestru Emu. Optužen je da je nanio povrede bivšoj partnerki, kao i da se ponašao manipulativno i da ju je kontrolisao.

Taj proces se otezao godinama i 1.000 dana nakon hapšenja, optužbe protiv Gigsa su povučene, jer je njegova bivša partnerka nije htjela da svjedoči. Tužioci su procijenili da bez njenog učešća nemaju realnu šansu da Gigs bude osuđen, pa su pale i optužbe da je tukao bivšu djevojku i njenu sestru, kao i da ju je golu izbacivao iz sobe, tukao ih obje...

Gigs je na suđenju pod zakletvom priznao da ni u jednoj od svojih emotivnih veza nije bio vjeran, uključujući i brak sa suprugom. Takođe, priznao je i da je Grevil poslao mejl u kojem je napisao: "Toliko sam je*eno bijesan u ovom trenutku da se plašim samog sebe, jer bih mogao da uradim bilo šta".

"To je bila prijetnja koju ste poslali ovoj ženi?", pitao ga je tužilac

"Da", potvrdio je Gigs

"To nije bila prazna pretnja?"

"Nije", odgovorio je Gigs

"Na šta ste mislili kada ste joj rekli da bi mogli da uradite bilo šta?"

"Ne znam"

"Pa, pomozite nam", uzvratio je tužilac

Gigs je na to samo gledao u svoj ispitivača, bez promjene izraza lica i bez odgovora.

U toj tišini Gigs je ostao sve do danas. Rijetko dobija pozive za intervjue, poput nedavnog sa Rijom Ferdinandom ali u njemu ni slovo nije rekao o bilo čemu što nije fudbal. Njegovi bivši saigrači su postali TV zvijezde kao stručni komentatori, poput Gerija Nevila i Roja Kina, Dejvid Bekam je napravio poslovnu imperiju u Sjedinjenim Državama i dobio titulu "ser"... Za to vrijeme, Gigsa nema u javnosti, a svako pominjanje njegovog imena prati i obavezna ograda se priča samo o onome što je bio na terenu, a ne o onome što je postao.