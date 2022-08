Isplivale intimne poruke fudbalera: "Smišljam kako ću da ti..."

Poznati fudbaler optužen je da je tukao djevojku i njenu sestru, a njegov pravni tim objavio je u nastavku suđenja privatnu prepisku. Napisao joj je i ljubavnu prepisku,

Izvor: FoNet/AP/Peter Byrne

Slavnom fudbaleru Mančester junajteda Rajanu Gigsu sudi se danima zbog optužbi da je napao svoju bivšu djevojku Kejt Grevil, kao i njenu sestru, Emu. Dok on odbacuje tvrdnje, one navode da ih je fizički napadao, tukao, udarao... U sudnici svakodnevno "isplivavaju" detalji iz njihovih privatnih života, pa se sada saznalo da je Gigs (48) jednom prilikom napisao ljubavnu pjesmu za Kejt, sastavljenu od slova njenih prezimena.

"Ti si predivna, blistava, izvanredna, čila, idolizujem te... Ti si sve što sam ikad želio", napisao joj je on, na šta mu je Kejt odgovorila: "Dobro jutro dušo, znaš da mislim da si nevjerovatan. Hoću da ti ponovim da si nevjerovatan i da ti kažem koliko sam srećna. Činiš da se osjećam zapanjujuće". To međusobno tepanje je nastavljeno i nije potrebno objašnjavati na da je svima u sudnici bili neprijatno da slušaju šta su pisali jedno drugom..

Te poruke su sudijama dostavili upravo Gigsovi advokati, da bi pokazali da je zaista osjećao ljubav prema Kejt, iako ga ona optužuje za užasne stvari. Tako je u jednoj poruci on njoj napisao - "Ti si trešnjica na mojoj torti, džem u mojoj krofni, so u mojoj tekili, tartuf u mojoj pasti". Uz to, slavni igrač Junajteda napisao joj da je ona kao "Fort Noks" (američko skladište zlatnih poluga, prim. novin), jer je "ispunjena zlatom". Sudije su čule kako joj Gigs govori da gugla i da istraži šta je mislio pod tim.

Tim advokata fudbalera iznio je na suđenju i poruku koju je Kejt Grevil napisala njihovom klijentu. "Bolje je kad smo u posteljini, učiniš da moje srce preskače. Za manje od mjesec dana vratiću se kući zauvijek i doslovno ne mogu da dočekam to, to moraš da shvatiš. Brojim dane i razmišljam na koje ću sve načine da ti podignem k****".

Sigurno će i u nastavku suđenja da isplivaju ovako intimni detalji veze koja je trajala od 2017. do 2020. i koja je sada u centru pažnje engleske javnosti zbog teških optužbi na račun slavnog fudbalera. Podsjetimo, ona ga je optužila da je udario glavom tokom svađe u njenoj kući u Mančesteru, kao i da je tokom te rasprave udario njenu sestru laktom u vilicu. Takođe, Kejt Grevil tvrdi da ju je fudbaler prilikom jedne posjete Londonu izbacio golu iz hotelske sobe.