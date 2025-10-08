logo
Isplivala davno zaboravljena naslovna strana s Trampom: Pozirao za Plejboj sa vatrenom djevojkom (Foto)

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Jedan kupac u humanitarnoj trgovini ostao je bez teksta kada je pronašao naslovnu stranu časopisa Plejboj iz marta 1990. sa Donaldom Trampom.

Tramp bio na naslovnici plejboja Izvor: EPA/JIM LO SCALZO

Jedan lovac na povoljne kupovine ostao je bez teksta nakon što je, kopajući po robi u humanitarnoj trgovini, naišao na "zaboravljenu" naslovnu stranu časopisa Plejboj sa Donaldom Trampom. Svoje "neočekivano otkriće", kako prenosi Miror, podijelio je na društvenim mrežama, opisujući intervju u časopisu kao "pravo divlje štivo".

"Kakvo blago! Baš je divlje štivo", prokomentarisao je.

An unexpected find…
byu/cutecemetery inThriftStoreHauls

Izdanje časopisa datira iz marta 1990. godine i, uz intervju sa Trampom, donosi članke o temama poput "Rok i rasizam", "Automobili 1990-ih" i predstavlja "svjetske ljepotice iz našeg dalekog carstva". Na naslovnoj strani je 43-godišnji Tramp, 45. i 47. predsjednik Sjedinjenih Država, obučen u bijelu košulju, crne pantalone, crnu leptir mašnu i sa diskretnim Plejboj manžetnama. Pored njega stoji žena duge smeđe kose koja ga gleda s velikim osmehom na licu.

Unutar časopisa, članak nosi naslov: "Plejboj intervju: Donald Tramp, iskren razgovor sa najekstravagantnijim milijarderom decenije o sklapanju poslova, samopromociji, svetskim problemima i o tome koliko je dovoljno".

  • Tokom intervjua koji zalazi u njegov privatni i poslovni život, novinar Plejboja postavlja direktno pitanje: "Šta je za vas brak? Da li je monogaman?"
  • Tramp je odbio direktan odgovor, rekavši: "Ne moram na to da odgovorim. Nikada ne pričam o svojoj ženi - što je jedna od prednosti kada niste političar. Moj brak jeste i treba da bude lična stvar".
  • Ne odustajući, novinar je nastavio: "Ali uživate u flertu?"
  • Na šta je Tramp odgovorio: "Mislim da svaki muškarac uživa u flertovanju, a ako bi rekao da ne uživa, ili bi lagao ili bi bio političar koji pokušava da dobije ona četiri glasa više. Mislim da svi vole da znaju da drugi dobro reaguju na njega. Pogotovo kada dođete do određenih nivoa gdje su uključeni ego i visok nivo uspeha, to je važno".
  • U drugom dijelu intervjua, Tramp je otkrio svoj "posao iz snova", rekavši: "Oduvijek sam mislio da bi ultimativni posao za mene bio vođenje MGM studija 1930-ih i 1940-ih. Postojao je nevjerovatan glamur i stil koji je danas nestao. A to je bilo vrijeme kada ste mogli da kontrolišete situacije".

Kupac je objasnio da je za časopis platio samo 1,50 dolara, dok se isti primerci prodaju onlajn po cijenama od 100 do 150 dolara.

Njegovo otkriće izazvalo je brojne komentare na društvenim mrežama. Jedan korisnik je napisao: "Ja sam jedan od onih kolekcionara koji je u lokalnoj prodavnici polovne robe pronašao čovjeka koji je prodavao gotovo svaki broj Plejboja. Kupio sam svaki broj u kojem su se nalazile kratke priče Stivena Kinga".

Drugi je dodao: "Čitao sam neke stare Plejboje u salonu za tetoviranje i iskreno sam bio iznenađen člancima. Teme i diskusije su bile šokantno progresivne. Malo je ludo kako već toliko dugo vodimo iste razgovore o istim problemima".

Treći je dodao: "Volio bih da sakupljam Riders Dajdžest iz 60-ih. Devedesetih smo se obično družili u kafiću koji je imao gomile starih izdanja na stolovima. Bili su tako zanimljivi!"

