Pročitala govor svoje majke: Nobelovu nagradu za mir preuzela kćerka Marije Korine Mačado

Kćerka lidera venecuelanske opozicije Marije Korine Mačado primila je Nobelovu nagradu za mir u Norveškoj u ime svoje majke.

Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Ana Korina Sosa pročitala je govor njene majke u kojem je istaknuto da Venecuela pokazuje svijetu da svim moraju biti spremni da se bore za slobodu.

Ona je poručila da njena majka "želi da živi u slobodnoj Venecueli" i da "nikada neće odustati od te namjere".

Predsjednik Norveškog Nobelovog komiteta Jergen Vatne Fridnes izjavio je na ceremoniji uručenja priznanja da je "Marija Korina Mačado učinila sve što je u njenoj moći da danas prisustvuje ceremoniji".

"Iako neće moći da dođe na ovu ceremoniju i današnje događaje, veoma smo srećni što možemo da potvrdimo da je bezbjedna i da će u budućnosti biti sa nama ovdje u Oslu", rekao je Fridnes.

Mačadova se krije i nije viđena u javnosti od 9. januara, kada je nakratko pritvorena pošto se pridružila pristalicama na protestu u Karakasu.

Podsjećamo, Marija Korina Mačado dobitnica je ovogodišnje Nobelove nagrade za mir.

Nobelov komitet u Oslu saopštio je tada da je nagrada dodijeljena zbog njenog istrajnog zalaganja za demokratiju, ljudska prava i mirne promjene u zemlji pogođenoj dubokom političkom i ekonomskom krizom. Kako je istaknuto u obrazloženju, Mačado je postala simbol otpora autoritarizmu i hrabrosti da se brane osnovne slobode čak i u najtežim uslovima represije i prijetnji.

