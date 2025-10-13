logo
Dodijeljena Nobelova nagrada za ekonomiju: Priznanje dobilo troje naučnika

Dodijeljena Nobelova nagrada za ekonomiju: Priznanje dobilo troje naučnika

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Ova nagrada je osnovana od strane Švedske banke, najstarije centralne banke na svijetu, na 300. godišnjicu njenog osnivanja 1968. godine.

Nobelova nagrada za ekonomiju 2025 Izvor: Youtube/Screenshot/Nobel Prize

Nobelova nagrada za ekonomiju dodijeljena je Džoelu Mokiru, Filipu Agionu i Peteru Hauitu "za objašnjenje ekonomskog rasta vođenog inovacijama“, pri čemu jednu polovinu Mokiru "za identifikaciju preduslova za održivi rast kroz tehnološki napredak“, a drugu polovinu zajednički Agionu i Hauitu "za teoriju održivog rasta kroz kreativnu destrukciju“.

Podsjetimo, Nobelovu nagradu za ekonomiju 2024. godine dobili su Amerikanci Daron Ačemoglu, Sajmon Džonson, Džejms A. Robinson, za studije o tome kako se institucije formiraju i utiču na prosperitet.

Nagrada Švedske banke za ekonomske nauke u znak sjećanja na Alfreda Nobela je nagrada koja se dodjeljuje svake godine za vanserijske intelektualne doprinose u oblasti ekonomije.

Ova nagrada je osnovana od strane Švedske banke, najstarije centralne banke na svetu, na 300. godišnjicu njenog osnivanja 1968. godine. Godinu prije, 2023, nagradu je dobila Klaudija Goldin za unapređenje razumevanja ishoda na tržištu rada žena.

Najmlađi dobitnik ove nagrade je Ester Duflo za eksperimentalni pristup ublažavanju globalnog siromaštva. Ona je ovu prestižnu nagradu dobila 2019. godine u svojoj 46.godini.

Najstariji dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju je Leonid Hirvic za postavljanje temelja teorije konstruktivnog mehanizma 2007. godine. On je u tom trenutku imao 90 godina.

