Amidžić najavio uvođenje akciza na zamjene za duvan u BiH

Ministar finansija Srđan Amidžić poručio je da se neće odustati od uvođenja akciza na neduvanske proizvode, s ciljem njihove teže dostupnosti i finansiranja mjera za prevenciju upotrebe duvana i njegovih zamjena.

"Kao pojedinci i politička partija nećemo odustati od ovoga, istrajaćemo do kraja", rekao je Amidžić, koji je i generalni sekretar SNSD-a, te naveo da do sada te mjere nisu uvedene zbog toga što politički predstavnici Federacije BiH (FBiH) nisu bili za to.