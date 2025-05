Inicijativa: Novac za zdravstvo obezbijediti od akciza na duvan i alkohol

Predstavnici Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske i šest udruženja pacijenata oboljelih od karcinoma uputili su pismo nadležnim institucijama u Srpskoj i BiH za uvođenje dodatnih izvora finansiranja od akciza proizvoda štetnih po zdravlje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U pismu se ističe podrška inicijativi fondova zdravstvenog osiguranja da se taj dodatni novac zdravstvu obezbijedi od akciza na duvan i alkohol.

"U vrijeme kada se svakog dana u svijetu pojavi novi lijek i kada napredak medicine omogućava produžen i kvalitetniji život, postaje jasno da dosadašnji model finansiranja više nije održiv. Oslanjanje na samo jedan izvor finansiranja, kao što su doprinosi za zdravstveno osiguranje, koji se neredovno uplaćuju i zbog čega fondovi godišnje gube milione KM, nije dobro rješenje", navodi se u pismu.

Navode da je zdravstvo ključni stub svakog društva i da je osiguranje finansijske održivosti neophodno za pružanje kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite.

Udruženja pacijenata podsjećaju da su potrebe pacijenata iz dana u dan sve veće i da današnji sistem finansiranja jedva održava postojeći nivo prava, ali ne ostavlja prostor za razvoj.

"Sistem je do sada uspijevao da ide u korak sa savremenim svijetom – najtežim pacijentima su postale dostupne inovativne terapije. Međutim, te terapije su ograničene. Ne mogu ih svi dobiti. Jedna inovativna terapija za samo jednog pacijenta košta i do 250.000 KM godišnje. Za pojedine rijetke bolesti taj iznos dostiže i do milion KM", navode u pismu.

Udruženja pacijenata podsjećaju da Uprava za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH godišnje od akciza na duvan zaradi skoro milijardu KM, te da određeni dio toga treba biti usmjeren upravo ka zdravstvenim fondovima.

Pismo je upućeno na adrese Savjeta ministara, UIO i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

(Srna)