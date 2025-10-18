logo
Humanitarni turnir "Pink Bowl" u znak podrške ženama oboljelim od raka dojke

Humanitarni turnir "Pink Bowl" u znak podrške ženama oboljelim od raka dojke

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Povodom oktobra - mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, ženski tim američkog fudbala „Rebels“ u saradnji sa Savezom žena oboljelih od raka dojke „Iskra“ organizuje humanitarni turnir u fleg fudbalu.

Humanitarni turnir "Pink Bowl" u znak podrške ženama oboljelim od raka dojke Izvor: KAF Rebels Banjaluka promo

Turnir će biti održan u nedjelju, 19. oktobra, od 11 časova u sportskoj dvorani Obilićevo u Banjaluci.

Kako navode organizatori, cilj ove manifestacije je da se kroz sportski duh i timski rad pošalje poruka o važnosti brige o zdravlju, prevencije i međusobne podrške među ženama.

Tokom događaja publika će, osim utakmica, moći da uživa i u različitim mini sportskim aktivnostima između mečeva, koje su osmišljene da doprinesu dinamičnijem i vedrijem ambijentu.

Sav prihod od turnira biće doniran Savezu „Iskra“, koji već godinama pruža pomoć i podršku ženama oboljelim od raka dojke, promoviše prevenciju i podiže svijest o važnosti ranog otkrivanja bolesti.

Šta je fleg fudbal?

Fleg fudbal (engl. flag football) je beskontaktna verzija američkog fudbala u kojoj se umjesto fizičkog obaranja igrača skida zastavica (flag) pričvršćena na pojas igrača koji nosi loptu. Cilj igre je sličan kao u američkom fudbalu: postizanje poena (touchdown) unošenjem lopte u protivničku end zonu ili hvatanjem lopte unutar nje. Igra se obično na manjem terenu, s manjim brojem igrača (najčešće 5 na 5 ili 7 na 7).

U pitanju je odličan način za uživanje u dinamičnosti američkog fudbala uz veću sigurnost i manje troškove, što ga čini popularnim u rekreativnom i takmičarskom sportu širom svijeta.

(MONDO)

