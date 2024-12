Legendarni sportista (41) došao kući, pa napravio pokolj: Decenijama kasnije otkriveno zašto je pucao!

Džim Tajrer je jednog dana riješio da ubije prvo suprugu pa sebe. Sada se sumnja da je razlog za to bolest koju je zaradio igrajući američki fudbal.

U Americi kruže priče da je sve spremno da se u Kuću slavnih uvrsti sportista čije je samoubistvo potreslo državu. Nekada legendarni sportista Džim Tajrer kome se divila cijela nacija 15. septembra 1980. godine upucao je prvo svoju suprugu Martu, a onda sebe. Samo nekoliko nedjelja nakon što je bio finalista u izboru za novog člana NFL kuće slavnih!

Samo pet godina ranije on je igrao svoju posljednju sezonu američkog fudbala. Nakon 12 godina u Kaznas Siti Čifsima, preselio se u Vašington Redskinse i tu završio karijeru. Osvojio je četvrti Superbol, osam puta je bio na Ol Staru, dva puta Pro Bol igrač, a jedan je od onih koji su napravili mnogo bolje karijere nego što im se predviđalo jer je biran kao 188. pik na draftu 1961. godine!

Ipak njegovo prvo ubistvo, a onda samoubistvo potreslo je naciju. Džim Tajrer je imao samo 41 godinu, a nikome nije bilo jasno šta se desilo. Komšije, prijatelji, saigrači, porodica, niko nije primijetio bilo šta loše u odnosu ofanzivnog linijaša sa suprugom i to je možda i prvi slučaj koji je povezao probleme nastale sportskim povredama glave u američkom fudbalu sa kasnijim epizodama nasilja, ubistava i raznih bizarnih i tragičnih događaja u životima nekadašnjih NFL igrača.

IMAO JE RIJETKU BOLEST, TO JE RAZLOG!

Sada je isplivala informacija da je on ponovo finalista u izboru za ulazak u Kuću slavnih i da će vjerovatno biti primljen, što je naravno podijelilo javnost. Njegova karijera je besprijkorna i samo na osnovu nje on zaslužuje da se nađe u izboru. Ipak, svirepo ubistvo supruge mnogima smeta i pitaju se kakva se poruka šalje, ako on bude izabran.

Tajrer je odmah nakon karijere imao jake glavobolje i patio je od depresije, pa sada eksperti smatraju da je zapravo bolovao od jedne vrste bolesti mozga koja se često javlja kod NFL igrača. Razlog su naravno jaki i česti udarci u glavu, a bolest je hronična traumatska encelopatija. Ta bolest je jako rijetka i još uvijek jako slabo proučena, ali se povezuje sa gubitkom pamćenja, konfuzijom, lošim rasuđivanjem, gubitkom kontrole, depresijom, impulsivnošću, suicidnim mislima, progresivnom demencijom...

ON JE POSLJEDNJI KOJI BI TO URADIO!

Dan pred ubistvo i samoubistvo gledao je svoj Kaznas Siti kako igra na "Erouhedu" sa Sijetl Sihoksima, a nakon pobjede Sijetla 17:16, njegov sin Džejson je smatrao da mu se otac jako čudno ponaša. Navodno je gledao meč, ali je više buljio u ekran jako odsutan. Imao je i problema jer je odbio da radi kao skaut za Čifse, a onda redom propadao u raznim biznis avanturama.

"Upravo se vratio sa intervjua za posao i rekao da se sa 41 godinom bori za radno mjesto sa ljudima koji su tek završili koledž i malo su stariji od njegove ćerke", rekao je njegov najbolji prijatelj odmah nakon tragedije. "Džim Tajrer je neko ko bi posljednji počinio samoubistvo", rekao je njegov saigrač Majk Orijar 1982. godine. Tada nije bilo dijagnoze za bolest na koju se sada sumnja, a doktor koji ga je tada liječio od depresije i glavobolja Dag Paone rekao je: "Da nije igrao kao ofanzivni linijaš ili da se nije bavio američkim fudbalom, siguran sam da nikada ne bi ubio ženu i sebe."