Skandal - legendarni šampion suspendovan zbog striptiz klubova: Ko dovede dijete kod njega, ide na skidanje!

Antonio Pirs je kažnjen, ali ta kazna je potpuno beznačajna.

Izvor: Steve Marcus / Getty images / Profimedia

Veliki skandal je izbio u Americi jer je otkriveno da je glavni trener NFL tima Los Anđeles Rejdersa Antonio Pirs, dok je bio u štabu NCAA tima Arizona Stejta, vodio roditelje igrača u striptiz klubove! Otvorena je istraga protiv njega u NCAA pošto su pronađeni dokazi da je tokom 2021. i pandemije virusa korona regrutovao igrače za svoj program tako što je vodio njihove roditelje na striptiz.

Odmah je Pirs suspendovan na godinu dana, ali mu to očigledno ništa neće značiti jer on sada nije u koledž sportu već trenira tim NFL-u. Inače NCAA ima jako striktna pravila o regrutaciji mladih igrača i nedozvoljeno je nuditi novac igračima, poslove roditeljima, a kamoli nešto ovakvo.

Pirs je na Arizoni bio defanzivni koordinator u strućnom štabu Herma Edvardsa, međutim bio je glavni za ovakve "izlete". Postoje dokazi za najmanje deset porodica igrača koje je na ovaj način pokušavao da potkupi. Uz posjete striptiz klubovima roditeljima je plaćan hotelski smještaj, vođeni su na kuglanje, plaćane su im posjete video klubovima, ručkovi, šoferi, vođeni su besplatno po kampusu...

Otkriveno je i da se šoferka koja je jedno veče vozila roditelje pobunila, ali da joj nije dozvoljeno da odbije narednu da ode u obližnji "klub za gospodu". Ona je sada svjedočila i slučaj protiv Pirsa je vrlo jasan i nema šanse da bude pomilovan. A on nije umiješan samo u ovaj skandal, već je i svoju ženu otjerao u bankrot pošto je investirao u posao koji je propao.

"Pirs je znajući i bez kajanja zapostavio ključne principe NCAA pravila i napravio je većinu prekršaja u ovom slučaju. Pirsovo ne obaziranje na NCAA pravila je bilo motivisano njegovom idejom da tim mora da agresivno pristupi u takmičenju sa ostalima kako bi ostali konkurentni u kriznom periodu. Takođe prema jednom svjedočenju Pirs se nije obazirao na posljedice kršenja NCAA pravila zbog njegove finansijske sigurnosti i samoproklamovanog bogatstva. Pirs je najviše kontrolisao sastav ovog programa i bavio se sastavom stručnog štaba. Koristio je svoju poziciju autoriteta da izvrši pritisak na članove stručnog štaba kako bi se i oni uključili u krženje pravila. Prijetio im je da će izgubiti posao ako se sami ne uključe i ne poštuju njegove naredbe", navodi se u izvještaju NCAA.

Pirs ima 45 godina, a u San Devilsima iz Arizone je bio od 2017. do 2021. godine. Pred sezonu 2022. je dao otkaz i počeo je da radi u stručnom štabu Rejdersa. Prvo je bio zadužen za rad sa lajnbkerima, a onda je u oktobru kao prelazno rješenje preuzeo tim od Džoša Mekdenijelsa. U januaru je ozvaničeno da je on dugoročno rješenje, a vidjećemo da li će sada biti sankcionisan.

Pirs je inače imao i igračku karijeru u američkom fudbalu, nastupao je kao lajnbeker i to za Vašington Redskinse od 2001. do 2004. i za Njujork Džajantse od 2005. do 2009. Uspio je 2007. da osvoji Superbol. Osim po NFL iskustvu poznat je i po incidentu iz 2008. godine kada je jedva spasio saigrača koji se upucao u jednom striptiz klubu.